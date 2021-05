Kiel

„Die Räuber waren krawalliger, näher am Punk“, sagt Bassist Reimer Bustorff, „bei Kabale und Liebe dagegen brauchten wir eine ganz andere Denkweise, als wir sie bei Kettcar sonst haben.“ Anfangs, das geben die Musiker freimütig zu, hätten sie bei Kabale und Liebe ein bisschen gefremdelt. Auch weil es zum zweiten Mal Schiller war, den sie für das Sommertheater vertonen sollten: „Den kannten wir doch schon.“ Dachten sie und ließen sich dann doch auf die andere Geschichte ein, die stärker noch zwischen Ruhe und Hitzigkeit schwingt. „Die Frage ist doch immer, wie greife ich die Sprache musikalisch auf?“

Ein bisschen mehr Pop zu Schiller

Seit 2001 machen Kettcar Musik. „Was wir auf gar keinen Fall wollten“, sagt Frontmann Markus Wiebusch, „war, uns zu wiederholen.“ Bloß kein Abziehbild des schön rotzig-krachigen Soundtracks, der noch von den Räubern in den Ohren klingt. Stattdessen haben sie den eigenen Stil für die neue Produktion erweitert. „Diesmal haben wir schon ein bisschen mehr auf das Poppige geguckt“, so Reimer Bustorff, „aber die Signatur von Kettcar, die soll natürlich immer durchschimmern.“ Und Markus Wiebusch ergänzt: „Unsere Aufgabe ist ja, die Emotion im Stück zu verstärken. Und wenn Ferdinand auf der Bühne ausrastet, dann klingt das bei uns auch sehr rabiat und rau.“

Es gibt Streicherpassagen und Elektrosound – oder auch eine zarte Pianoballade wie die, die Eva Kewer (Luise) bei der Vorstellung des Sommertheaters im Schauspielhaus schon mal als Kostprobe anstimmt. Die Songs haben Wiebusch und Bustorff mit den Kollegen Christian Hake und Erik Langer untereinander aufgeteilt: „Bevor wir loslegen, reiben wir uns“, sagt Bustorff. „Aber es kristallisiert sich schnell raus, wer welche Szene, welchen Song übernimmt. Und dann gibt es die Stücke, die übrigbleiben, da muss man sich dann rantasten.“ Wie an den Song vom machtgierigen Präsidenten Walter: „Dessen Sicht würde Kettcar ja so niemals vertreten.“

Dass drei Fünftel der Band diesmal auch in den Vorstellungen auf dem MfG-5-Gelände auf der Bühne stehen, macht es noch einmal besonders: „Es ist immer wahnsinnig schwierig, Stücke, an denen man so lange gearbeitet hat, aus der Hand zu geben“, sagt Reimer Bustorff. Und Christian Hake ergänzt: „Man überlegt ja immer, wie man die Musik, die man gemacht hat, auf die Bühne kriegt. Toll, wenn man sie dann einfach selber spielen kann.“