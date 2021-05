Kiel

Der Durchblick über die Bühne auf die Förde ist unschlagbar – das hat 2018 schon das Shakespeare-Musical Was ihr wollt bewiesen. Und so hat Generalintendant Daniel Karasek nicht abgelehnt, als das Angebot kam, das Sommertheater erneut auf dem MfG 5-Gelände in Holtenau zu veranstalten. Vom 12. bis 29. August soll dort Schillers bürgerliches Trauerspiel Kabale und Liebe als Rockoper über die Bühne gehen. Mit einem Jahr Verspätung – denn geplant war das Stück schon für das Pandemie-Jahr 2020. Und mit der Musik der Hamburger Indie-Klassiker Kettcar, die im Sommertheater 2016 schon Schillers Räuber vertonte.

Romeo und Julia im Staatsbetrieb

„Das deutsche Romeo und Julia“ nennen Regisseur Karasek und Dramaturg Jens Paulsen die Geschichte der jungen Liebenden Ferdinand und Luise, die zwischen Intrigen und Machtstrategien bis zum tragischen Ausgang zerrieben werden. Die Standesunterschiede, an denen Schiller die beiden im Original scheitern lässt, denkt das Regie-Team in einer eigenen Version modern und weiter in einen diktatorischen Unrechtsstaat. „Eine Art Machtbetrieb“, sagt Jens Paulsen.

„Eigentlich ist es ein Kammerspiel – nur spielen wir es etwas größer.“ Die Spielfassung mit den Songs ist im ständigen Austausch mit den Musikern entstanden – und da sind diesmal nicht, wie bei den Räubern, allein die Kettcar-Masterminds Markus Wiebusch (Gesang und Gitarre) und Reimer Bustorff (Bass), sondern auch Schlagzeuger Christian Hake und Erik Langer (Gitarre) beteiligt. Übrigens nicht nur in der Komposition – Bustorff, Hake und Langer sind um Pianist Axel Riemann diesmal auch als Bühnenmusiker im Einsatz.

Vom Rathausplatz auf das MFG-5-Gelände

„Das ist eine Musik geworden, die uns sehr inspiriert hat und die auf der Bühne Spaß macht“, sagt Daniel Karasek, „und dieses Stück zwischen Gefühl und Aufbegehren passt gut zum Duktus von Kettcar.“ Und mit den musikalisch versierten Schauspielern Eva Kewer, eine feste Bank schon als Viola in Was ihr wollt, und Gustavs Gailus (Max und Moritz), seit letztem Jahr neu am Kieler Schauspiel, hat er auch schon sein Traumpaar zusammen: „Es ist gut, dass die beiden endlich zum Spielen kommen. Und stimmlich sind sie erste Klasse.“

„Eine kleine Odyssee durch die Stadt war es schon“, sagt der Generalintendant, der das Sommertheater auch wieder inszeniert. Der dem Schauspiel angestammte Platz an der Schwentinemündung unter Pandemie-Bedingungen zu klein. Der zunächst avisierte Rathausplatz vielleicht in Kollision mit der Kieler Woche.

Auf dem MfG-5-Gelände ist genügend Raum, auf Abstand zu gehen – im Auditorium, das nach dem Duo-Schachbrettprinzip 500 Zuschauerinnen und Zuschauer fassen soll. Aber auch auf der Bühne, die Bühnenbildner Lars Peter groß gedacht und umgesetzt hat. Mit zwei raumgreifenden Freitreppen, die spiegelbildlich zusammentreffen, zwei LED-Screens für die Videos der Flensburger Produktionsfirma „von Dorsch“ – und auf zwei Etagen: oben mit Panorama-Blick aufs Wasser die Mächtigen, zu denen Ferdinand nicht gehören will; unten die Welt von Luise und ihrem Vater, dem Stadtmusikus Miller.

Große Bühne für Schillers Kammerspiel

„Eine Herausforderung“, sagt Lars Peter, „ich wollte für das Kammerspiel ein eher architektonisches Bild. Das in die Open-Air-Situation einzubauen war aber nicht so einfach wie bei Was ihr wollt, das sowieso auf einer Insel und am Wasser spielt ...“

Möglich machen das Spektakel wieder eine ganze Reihe städtischer Sponsoren, von den Stadtwerken Kiel bis zur Tankstelle Willer. Und die Lille Brauerei steuert nicht nur eine mit dem Plakat verzierte Sommertheater-Edition bei, sondern auch das Catering-Konzept, das auf weitläufig verteilte Food-Trucks setzt.

Die Musik ist fertig, erzählt Karasek, ein Drittel des Stücks steht und nächste Woche kommt noch Choreografin Regina Weber dazu, die in Kiel schon Cabaret und Linie 1 choreografisch begleitete. Muss nur noch das Wetter mitspielen.

Kabale und Liebe Premiere hat „Kabale und Liebe“ am 12. August, 20.30 Uhr, auf dem MFG-5-Gelände in Holtenau. Bis 29. August stehen dort 15 weitere Vorstellungen auf dem Programm. Ob es zusätzlich wie in vergangenen Jahren die Möglichkeit gibt, die Sommertheater-Premiere als Übertragung im öffentlichen Raum zu erleben, ist wegen der Pandemie noch ungeklärt. Besucher können am Gelände parken oder mit den Buslinien 12/13 und 12 N bis zur Haltestelle Schusterkrug fahren. Von dort wird ein Shuttle angeboten.

Der Vorverkauf startet im Juni, sobald der angestrebte Saalplan die Prüfung der Behörden durchlaufen hat. Karten gibt es dann an den Vorverkaufskassen des Theaters sowie unter Tel. 0431/901901, www.theater-kiel.de