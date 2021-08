Sommertheater in Kiel - Kabale und Liebe: So kamen die Liveübertragungen an

An mehreren Standorten in Kiel wurde die Premiere des Sommertheaters „Kabale und Liebe“ live übertragen. Doch während der Klostergarten und der Hof Akkerboom gut besucht waren, blieben andere Lokale fast leer.