Wann kommt der Kleine Prinz?

Fast klingt es ein bisschen trotzig: Der kleine Prinz, 17. Juli bis 16. August im Rathaus-Innenhof. So wirbt die Anzeige in dieser Zeitung seit Tagen unverdrossen – so, als wolle sie dem Coronavirus schonmal ein Gegenprogramm entgegenstellen. Was irgendwie passt zu Markus Dentler und dem Theater Die Komödianten, die das Stück nach Antoine de Saint-Exupery seit 1993 als Sommertheater im Rathaus-Innenhof auf die Bühne bringen: „Die Leute sollen wissen, dass wir bereit sind.“

„Es macht ungeduldig, dieses Corona“

Widrigkeiten ist Dentler gewohnt; auch die Zwangspause wegen der Turmsanierung hat das Sommertheater überlebt, im vergangenen Jahr konnte es endlich wieder losgehen. Dann kamen Überlegungen der Stadt zur Umwidmung des Hofs in Rad- und E-Auto-Stellplätze. Und jetzt ist Corona.

„So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Markus Dentler, „diese Pause ist wie ein Stillstand. Und es macht mich schon ungeduldig, dieses Corona.“ Schließlich soll mit Marie Dollenberg im Juli ein neuer Prinz debütieren; und im vergangenen Herbst war noch von einer mehrsprachigen Version mit Vertretern der Partnerstädte die Rede. Das Criterion Theatre in Coventry wäre dabei, das Theater Sovetsk in Russland und das im polnischen Gdynia auch: „Aber die spielen auch nicht; die Theater sind zu“, so Dentler.

Der kleine Prinz passt in die Zeit

Aufgegeben hat der Theaterdirektor den Kleinen Prinzen trotzdem nicht: „Wir spielen ja Open Air und zum Teil aus dem Rathausfenster, das verteilt sich schon mal besser. Und Mitte Juli kann es doch wieder gehen“, hofft er. Und schließlich ist er doch genau richtig in diesen unsicheren Zeiten, der kleine Prinz mit dem stillen Weltschmerz und seiner unkaputtbaren, tröstlichen Zuversicht. „Sitzen wir nicht alle gerade auf unseren Planeten fest und wären froh, wenn mal einer kommt und uns besucht?“, bringt es Ko-Leiterin Petra Bolek auf den Punkt.

250 bis 300 Zuschauer finden im Rathaus-Innenhof gewöhnlich Platz - weit entfernt von den mittlerweile abgesagten zahlreichen Großveranstaltungen. „Dann werden es diesmal vielleicht nur hundert“, sagt Dentler. „Zumindest wäre das schon mal Theater mit Publikum.“ Natürlich macht ihm der Ausfall an Eintrittsgeldern Sorgen – und er hofft, dass im Fall des Falles Sponsoren einspringen: „Die kleinen Theater müssen auch mal wieder etwas einnehmen. Und der Werbeeffekt des Kleinen Prinzen bleibt ja der gleiche.“

Von Krone bis Blondschopf - die Kostüme liegen bereit

In den theatralen Online-Angeboten sieht Dentler keinen echten Ersatz: „Theater ist ja ein lebendiges Ding. Das lebt zu 50 Prozent vom Publikum. Und ein großer Lacher oder die Dame, die in der ersten Reihe knisternd ihr Bonbon auswickelt – die pralleln ja am Bildschirm ab.“ Im Moment probt er einfach gegenan – Becketts Das letzte Band, ein „Theater im Innern“, bis es weitergeht.

So hoffen die Komödianten auf den 4 .Mai, die Beratung mit der Stadt und weitere Öffnungen. Zweieinhalb Monate bis zur Premiere, das sollte klappen. Die Kostüme jedenfalls haben sie schon bereitgelegt – von der Krone des Königs bis zum Blondschopf des Prinzen. „Und die Schauspieler wollen ja. Die sind nicht dafür gemacht, nicht zu spielen.“

