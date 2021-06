Kiel

Die Lady reist ab. Hat genug von Intrigen und falschen Gefühlen, erzwungener Liebe und fingierten Briefen. Sie ist raus aus dem Spiel. Gerade hat sie mit sattem Krachen ihr Laptop zerlegt. Jetzt zerrt sie am Kleid, an den Ohrringen. Dicke Luft in Zimmer 118.

Lady Milford dreht fürs Sommertheater

Im Kieler Kaufmann wird gedreht. Ein Video für Kabale und Liebe. Im August wird es beim Sommermusical nach dem Schillerdrama und zur Musik der Hamburger Band Kettcar auf dem MFG-5-Gelände über die Bühne gehen. Die Lady und ihre zornige Resignation in Nahaufnahme. Gefühle in Übergröße, von denen es viele gibt im Dreieck Ferdinand, Luise und Lady Milford. Eine hybride Rolle ist das, Randfigur und Schlüsselposition zugleich in der Intrige, die das junge Liebespaar Ferdinand und Luise auseinandertreiben soll.

„Das ist eigentlich Milfords großer Monolog, mit dem sie sich aus dem Spiel herauszieht“, sagt Katharina Abt, die die Lady spielt, „eine schwierige Szene.“ Im Sommermusical ist der Monolog ein Song, der gerade vom Band hereintreibt. „Was wir hier drehen, sind eher Bilder des Unbewussten“, sagt die Schauspielerin, die im Fernsehn in Rosenheim Cops spielte, in Notruf Hafenkante, im Großstadtrevier und in anderen Serien spielt, und in Kiel immer wieder im Theater auf der Bühne steht. „Sie spiegeln die innere Welt der Figur. Ein bisschen wie ein Musikvideo.“

Sommertheater "Kabale und Liebe": Der Film als Stimmungsverstärker

Seit sieben Uhr morgens ist das Drehteam am Set im Kieler Kaufmann. „Alles herrichten, Licht checken, Raumgefühl aufbauen – das braucht Zeit“, sagt Regisseur Lukas Eylandt hinter der Kamera. Die Bilder hat der Filmemacher, der nach dem Studium an der Filmhochschule Berlin jetzt im heimischen Flensburg eine Produktionsfirma hat, schon im Kopf. „Die Filme sollen dem Theater auf keinen Fall die Schau stehlen“, sagt er, der selbst aus einer Theaterfamilie kommt und als Jugendlicher auf dem Scheersberg gespielt hat. „Es soll das Bühnengeschehen unterstützen, verstärken.“

Jede der Figuren hat ihren eigenen Film. „Das ist wie ein zusätzlicher Lichteffekt. Die Filme sollen die Charaktere umreißen, in ihre Innenleben blicken lassen“, so Eylandt. Eine Art Stimmungsverstärker. Zacharias Preen hat sich dafür in der Rolle des intriganten Sekretärs Wurm, eine Boa Constrictor um den Hals gelegt.

Wie Musik, Kamera und Spiel zusammenfinden

Maskenbildnerin Nadine schneit herein und legt bei Katharina Abt noch etwas Make Up nach, die Regieassistentin will wissen, ob sie die Musik schon laufen lassen soll. „Nochmal?“ fragt dann Schauspielerin und zippelt an der blonden Mae-West-Perücke. „Nochmal“, bestätigt Eylandt, schiebt die Kamera ein Stück zurecht, prüft Bildausschnitt und Licht und ruckelt noch ein bisschen an der Technik. Nicht ganz leicht in dem engen Hotelflur.

Dann dreht die Musik auf, legt Katharina Abt alias Lady Milford nochmal los: die Koffer vollmüllen, nicht wissen, wohin mit sich, und dann die Nummer mit dem Laptop. „Ich bin hier in Rage“, sagt die Schauspielerin. So entwickelt sich Zusammenhang. Dazu kommt Milfords Song: „Nehmt mir alles, was ihr wollt. Ihr kriegt niemals meinen Stolz. Auch ich hab die Kraft, die Kraft zu entsagen ...“

Die Lady ist raus aus dem Spiel

Dann ist da nur noch die Milford. Mit ihrer Trauer gewordenen Wut. Dann fallen Gürtel, Ohrringe, Jacke, Perücke – und die Lady ist raus aus dem Spiel.

„Das macht Spaß“, sagt Katharina Abt. „„Ich habe während des Lockdowns soviel Theater gespielt – auch wenn das meiste vor der Premiere erstmal in die Schublade kam. Jetzt habe ich wirklich mal wieder Lust auf Film.“