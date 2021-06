Kiel

Für jede der 16 Vorstellungen vom 12. bis 29. August 2021 gehen laut Theater rund 500 Tickets (Premiere: 35-85 Euro, danach 30-79 Euro) im „Duo-Schachbrettmuster“ in den Verkauf. Dies entspricht 50 Prozent der Platzkapazität auf der Tribüne in Holtenau. Zwischen zwei nebeneinanderliegenden besetzten Plätzen liegen immer zwei freie Plätze, zudem sind die besetzten und unbesetzten Plätze in den Reihen hintereinander versetzt, sodass sich das typische Schachbrettmuster ergibt.

Karten dürfen nicht weitergereicht werden

Die Karten werden ausschließlich personalisiert vergeben und dürfen nicht an Dritte weitergereicht werden. Schülerinnen und Schüler, Studierende und schwerbehinderte Menschen erhalten (außer zur Premiere) 30 Prozent Ermäßigung. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände in Kiel-Holtenau wird jeweils an die aktuelle Corona-Lage angepasst.

Musik von Kettcar zum Kammerspiel

Das Konzept des Sommertheaters 2021 ist bereits bewährt. Das Theater Kiel drückt es so aus: "Große Klassik trifft auf großartige Rock- und Popmusik, bedingungslose Liebe auf rasende Eifersucht, jugendliche Leidenschaft auf finstere Machtpolitik": Schillers Kammerspiel "Kabale und Liebe" um die tragische Beziehung zwischen Vizepräsidentensohn Ferdinand und der aus einfachen Verhältnissen stammenden Luise wird in der Regie von Daniel Karasek zum Open-Air-Event. Das Schauspiel Kiel präsentiert sich mit seinem neuen Sommertheater zum zweiten Mal nach 2019 vor der maritimen Kulisse des MFG-5-Geländes in Kiel-Holtenau. Neben einer modernen Textfassung stehen Songs von Kettcar, einer der berühmtesten deutschen Indie-Rockbands. Mit Reimer Bustorff, Erik Langer und Christian Hake stehen drei der Bandmitglieder, gemeinsam mit Axel Riemann, bei allen Vorstellungen selbst als Live-Band auf der Bühne.

Catering und Shuttle-Service

Das weitläufige Veranstaltungsgelände öffnet jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn seine Tore für das Publikum. Die Kieler Craftbeer-Brauerei Lille kümmert sich mit seinen Partnern Moby, Hofbäckerei Bornhorst und Packeis um ein Catering mit Foodtrucks. Für die Mobilität vor Ort sorgen ein Shuttle-Service von Premium Mobile Kuntz in Jeeps ab der Bushaltestelle Schusterkrug, die von den KVG-Linien 12/13 regelmäßig angefahren wird sowie E-Scooter von TIER, die ab August auch in Holtenau genutzt werden können.