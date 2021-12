Kiel

„You probably knew it already“, beginnt die schlechte Nachricht, die die Kieler Indie-Rockband Leoniden auf ihren Social-Media-Accounts verbreitet hat. Das ausverkaufte Konzert am 10. Dezember in der Kieler Pumpe ist verschoben, neuer Termin: 2. Juni. Sie könnten keine riesige Party vor ausverkauftem Haus geben, wenn in halb Deutschland Intensivstationen kurz vor der Überlastung stünden. Trotz sicherer und guter Konzepte wie 2G+ würde über den Konzertabenden „riesige, dunkle Wolken aus mulmigen Bauchgefühlen, bitterem Beigeschmack und Sorgen hängen“.

Torfrock kommt erst Ende 2022 in die Pumpe

Ähnliche Statements habe es auch von anderen Acts gegeben, die ihre anstehenden Konzerte in der Pumpe verschoben hätten, erzählt deren Geschäftsführerin Hildegard Bauer. Torfrock ihre traditionelle Weihnachtssause gleich um ein Jahr so wie auch Tequila and the Sunrise Gang, Kadavar auf Mai, Mono Inc. auf Juni. „Dann gab es viele, die gleich gesagt haben, lieber 2Gplus – wo wir auch mitgegangen wären, aber selbst das reicht eben vielen nicht mehr aus.“ Viele Konzertgänger seien verunsichert, ließen ihre Karten lieber verfallen, als sich dem Risiko einer Corona-Infektion auszusetzen.

„Wir werden jetzt noch versuchen, die Konzerte am Wochenende durchzuziehen“, sagt Richard „Richi“ Schröder, Inhaber der Kieler Schaubude. Am 15. Dezember werde wohl eine neue Landesverordnung rauskommen und sich zeigen, wie es mit den Gigs um Weihnachten herum stehe – er rechne eher mit Absagen

Die habe es auch zuvor schon gegeben – bei zwei Bands wegen schlechter Kartenvorverkäufe, aber auch wegen der allgemeinen Lage. Die Partys liefen mit Gästezahlen im unteren zweistelligen Bereich nicht gut.

Schaubude in Kiel: „Wir bluten gerade aus“

Die in der Schaubude herrschende 2G-Regelung halte auf jeden Fall Leute vom Besuch ab, seitdem seien die Zahlen „massiv in den Keller gegangen“. Die Politik fordere die Leute zwar auf, zu Hause zu bleiben, moniert Schröder, ergreife aber keine Maßnahmen, damit die Clubs schließen können, um Soforthilfe zu bekommen. „Das ist jetzt der Punkt, wo die Politik riskiert, dass einige Clubs den Bach runtergehen. Wir bluten gerade aus. Wenn das so weitergeht, wird die Schaubude den Januar nicht überstehen.“

Kieler Räucherei: „Wir sind im Lockdown, ganz klar!“

Absage um Absage verzeichnet auch André Gremmel, Pächter der Kieler Räucherei. „Für die Tour-Bands, die noch in Schleswig-Holstein spielen dürfen, lohnt sich die ganze Tour nicht. Und den lokalen Bands war das alles zu heikel. Wir sind im Lockdown, das ist ganz klar!“ Bei den letzten Konzerten seien es 150, 200 Karten im Vorverkauf gewesen, teils nur 60 Leute gekommen. „Die Leute haben zwar Lust, aber Angst, sich anzustecken“, so Gremmel. Nun hoffe er auf Förderhilfen und müsse notgedrungen „wieder zum Amt gehen“. Das Booking habe er dennoch wieder gestartet und schon „fette Highlights“ für 2022.

Hansa48: „Mit blauem Auge und 2Gplus durch den Wellen-Peak“

Eine Lesung und ein Konzert habe er gerade auf 2022 verschoben, berichtet Jan-Hinnerk Wittmershaus, Booker im Kulturzentrum Hansa48. „Ansonsten geht’s jetzt erst mal weiter mit 2Gplus bis in die Winterpause.“ Beim Schritt von 3G auf 2G habe er nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Seit der Wiedereröffnung im September hätten sie registriert, dass „95 bis 98 Prozent im Schnitt geimpft“ gewesen seien. Momentan buche er ganz normal weiter Termine. „Ich hoffe, wir kommen mit einem blauen Auge und 2G+ durch diesen Wellen-Peak und dann entspannt sich die Lage wieder.“

Kulturforum Kiel: Weiter mit reduzierter Platzzahl

Im Kieler Kulturforum hielten sie daran fest, mit reduzierter Platzzahl zu arbeiten, sagt Leiterin Judith Selck. Bislang sei „bei allen Krachern, die wir sonst auch im Dezember haben“, die Nachfrage gar nicht da. So hatten Bidla Buh mal gerade ein Drittel der üblichen Resonanz. „Abi Wallenstein, sonst immer volle Hütte, wäre jetzt schon ausverkauft, dümpelt aber irgendwie im zweistelligen Bereich herum.“ Auch bei Karten fürs Frühjahr, früher gern zu Weihnachten verschenkt, seien „die Zahlen wie einbetoniert“.