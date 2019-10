Darum will Atze Schröder inkognito bleiben

Kiel

Gab’s bei Atze Schröder schon mal ein Interview per Sie?

Atze Schröder: Nee, ich glaube nicht. (lacht)

Geht irgendwie nicht, oder?

Irgendwie geht das nicht. Doch, Deutsche Welle oder WDR: Ich habe immer geduzt und im Gegenzug wurde weiter gesiezt.

Was gab’s heute zum Mittag? Dem Klischee nach Currywurst.

Ich habe wie fast immer vegetarisch gegessen und das auch noch an der Autobahnraststätte. Kartoffeln, Rote Beete ... wenn ich weiter aufzähle, haben wir fast Labskaus zusammen ...

... ja, da komme ich noch zu ...

... aber es war kein Fleisch drin und kein Fisch.

Du bist Veganer, Vegetarier?

Wenn’s geht Vegetarier. Aber ’n gutes Stück Fleisch einmal im Monat ist okay.

Labskaus und Wacken sollen eine Rolle spielen im Programm „Echte Gefühle“ – zumindest war’s bei deiner Show im münsterländischen Heek so. Beides schon mal probiert?

In Wacken war ich tatsächlich noch nicht, das hab’ ich nur behauptet. Aber dafür hab’ ich eine Freundin aus Heide, das zählt ja auch. Labskaus habe ich vor Jahren mal beim Tim Mälzer probiert, der hat das ganz modern interpretiert, was ja auch geht. Die Tage hab’ ich so’n Bild gepostet bei mir auf der Instagram-Seite, wo eben daneben die Kartoffeln waren, dann war so’n Bismarckhering da drauf, so’n Irish Stew und obendrüber Spiegelei. Geht auch, ne?

Geht.

Das wär’ jetzt mal die Frage, wo kommt das Labskaus her. Da gibt’s ja drei Theorien.

Na, erzähl ...

Also, wir sind uns, glaub’ ich, alle einig, dass es ein Seemannsgericht ist. Einmal gibt’s die Theorie, dass es aus Schweden kommt. Dann die, dass es aus Liverpool kommt – da gibt’s einen Dialekt und der heißt Scouse. Und Labs heißt dann wohl, dass man das noch mal durchmischt. Und das dritte ist eben, dass es direkt aus Schleswig-Holstein kommt. Dass damals, als es auf Reisen ging, bestimmte Anteile in der Seemannskost drin sein mussten, wegen Skorbut musste die besonders gehaltvoll sein. Deswegen ist auch ’n Ei mit drin. Und Vitamine – Gurke und Zitronensaft.

Und nach der vierten Theorie ist es das, was der Smutje vom Boden aufgefegt hat.

Ja, so erzähl ich’s ja auch in meiner Wacken-Geschichte.

Steckbrief: Atze Schröder Atze Schröder ist einer der bekanntesten deutschen Comedians. Doch der Darsteller der Kunstfigur ist bestrebt, seine wahre Identität geheimzuhalten. Stattdessen hat er eine Biografie erfunden, nach der Atze bürgerlich Thomas Schröder heißt und am 27. September 1965 im Essener Stadtteil Kray das Licht der Welt erblickte. In der Jugend ein begabter Kunstturner, habe er sich zum Tanzlehrer ausbilden lassen, ein wenig Soziologie studiert und Mitte der 90er eine Komiker-Karriere gestartet. Erst auf Kleinkunstbühnen unterwegs, wurden die Bühnen immer größer – auch durch seine TV-Präsenz bei der RTL-Reihe „Alles Atze“. Heute füllt Atze Schröder mit seinen Programmen die großen Hallen.

Was macht Atze denn, wenn er mal echte Gefühle hat? Oder: Was macht er anders?

Na ja, ich bin ja schon ein Kuscheltyp. Dadurch, dass sich so oft unterwegs bin, bin ich immer froh, wenn ich zu meiner Perle komme. Und das sind dann echte Gefühle, die ich an mir entdecke, wenn ich so runterschaue ...

Wie sehen denn falsche Gefühle aus? Gibt’s die überhaupt?

Ja, wahrscheinlich überwiegend. Darum geht’s ja in meinem Programm. Wir leben in der Zeit einer Als-ob-Gesellschaft. Jeder tut so, als ob er ein König wär – heute ein König, wie in der Werbung – aber die Realität ist, wenn man so hinter die Profile schaut bei Instagram, Facebook und Co., dass es da meistens etwas jämmerlicher aussieht als in den Hochglanzbildern – selbst bei mir (lacht).

Apropos ausprobiert und echte Gefühle: Wie war’s, als du vor ’nem Jahr bei der TV-Show „Wer weiß denn sowas“ Elton geküsst hast?

Ja, da hab’ ich mit den Gefühlen so’n bisschen gelogen. Ich find’ schon, dass er ein guter Kerl ist. Aber nee, da hab’ ich schon andere geküsst. Die Zunge blieb auch drinnen. Sah nur so aus.

Im kommenden Jahr tigerst du seit 25 Jahren als Atze über die Bühne. Ohne deine wahre Identität preiszugeben. Wie kriegt man das hin, dass so gar keiner aus deinem Umfeld plaudert oder Privatfotos postet? Und wird man da nicht zwangsläufig krankhaft misstrauisch?

Ach, ich hab’ das gar nicht so verkrampft gesehen. Sieben Jahre lief ja meine Kiosk-Serie „Alles Atze!“ bei RTL und das hatte dann irgendwann so einen Hype, dass freitagabends bei uns vorm Haus Partys stattfanden und der Hund sich die Kehle ausm Leib gebellt hat. Damals ging’s darum, das so’n bisschen abzustellen. Und da das komfortabel ist, blieb ich dabei. Aber ich entwickle keine Paranoia. Da sind die meisten sehr seriös, gerade so ausm Freundeskreis. Die interessiert ja eh nicht, was ich beruflich mache.

Auf „Echte-Gefühle“-Tour gastiert Atze Schröder am Sonnabend, 15. Februar, um 20 Uhr in der Sparkassen-Arena-Kiel.

