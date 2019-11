Märchen haben etwas Archetypisches – sagt Regisseur Frank-Lorenz Engel, der dem Theater Kiel gerade einen so spritzigen „Zauberer von Oz“ beschert hat, über die Geschichten, die die Zuschauer in unbekannte Welten entführen. Zu Weihnachten gehen sie in Schleswig-Holstein am laufenden Band über die Bühnen. Ein Überblick.