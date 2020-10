Kiel

Thema der mit allerhand spektakulären Arbeiten gespickten Schau sind Spiegelungen und Dopplungen im weitesten Sinne – erstere ein wichtiger Bestandteil im Werk des Dänen, dessen Gastspiel gut in das deutsch-dänische kulturelle Freundschaftsjahr passt.

In Kiel ist Jeppe Hein auch durch sein Wasserspiel bekannt

In Kiel ist der Wahl-Berliner, 1974 in Kopenhagen geboren, seit 2004 bestens bekannt, weil im Hiroshima-Park permanent präsent durch sein interaktives Wasserspiel "Changing Invisibility". Spiegel spielen hier zwar keine Rolle, gewinnen seit dem Frühwerk jedoch zunehmend an Bedeutung.

„Sich selbst zu begegnen ist ein Kern dessen, was Jeppe Hein interessiert, inszeniert und thematisiert“, sagt Dörte Zbikowski, die die Ausstellung gemeinsam mit Eike Laages kuratiert hat. Dem Dänen ist der erste Raum gewidmet und der Schau damit ein spektakulärer Auftakt sicher. An jeder Stelle ist hier der Betrachter gefragt. Ohne seine Interaktion wäre die bereits 2002 entstandene Arbeit "Smoking Bench" nur ein großer Spiegel mit einer Bank davor. Nimmt man jedoch auf ihr Platz, schießt Rauch aus ihrem Inneren – der Sitzende wird völlig eingenebelt und kann sich im Spiegel quasi bei der eigenen Selbstauflösung zusehen.

Luftballons reflektieren den Umraum unter der Saaldecke

Spielerisch heiter geben sich die an Kinderfeste erinnernden "Green Mirror Balloons" (2017), farbig schimmernde Luftballons, die unter der Saaldecke kleben und den Umraum verzerrt reflektieren. Eher nachdenklich stimmt dagegen die Arbeit "Today I feel like...". Neun fratzenhafte Gesichter, deren Mienen unterschiedliche Stimmungen ausdrücken, blitzen nacheinander in einem Leuchtkasten auf, in dem der Betrachter gleichzeitig sein eigenes Spiegelbild sieht. Die Arbeit entstand 2009, der Künstler litt unter einem Burnout. „Die Beschäftigung mit der Kunst und die Selbstvergewisserung, noch da zu sein, half ihm damals aus der Krise“, so Kunsthallendirektorin Anette Hüsch.

Einladung zur Interaktion

Jeppe Heins genereller Umgang mit Spiegelungen verbunden mit der Einladung des Betrachters zur Interaktion passt wunderbar zu der raumgreifenden Installation "WeltenLinie" von Alicja Kwade. 2018 eigens für die Kunsthalle angefertigt und vom Stifterkreis erworben, nimmt sie innerhalb der Sammlungspräsentation eine zentrale Stellung ein. Mit dem begehbaren Spiegellabyrinth, das erstaunliche Täuschungen verursacht, führt die 1979 in Polen geborene Künstlerin den Betrachter hinters Licht. Ein Stein, eine Kugel und ein Baumstamm sind hier zwischen vertikalen Rahmen aufgebaut – einige sind verspiegelt, andere leer. Der Betrachter, der zwischen den Rahmungen umhergeht, wird abhängig von seinem Standort vom eigenen Spiegelbild überrascht, seine Wahrnehmung von Stein, Stamm und Kugel verändert sich mit seiner Bewegung durch den Raum.

Das Spiel mit der Wahrnehmung auch in Ölbildern

Vervielfachung, Verzerrung und Selbstreflexion sind auch in den anderen Exponaten der Sammlung ein Thema, darunter Bill Violas Video "Reflecting Pools" (1979), das des Künstlers Weg zur inneren Erleuchtung mit der Auflösung seines Spiegelbildes in einem Pool anschaulich macht. Wie präsent das Spiel mit der Wahrnehmung in der Kunstgeschichte ist, zeigen Ölbilder verschiedener Epochen und Stilrichtungen auf der Galerie. Gemälde von Vertretern des gestisch geprägten Informel, die im Erdgeschoss den klaren, konzeptuellen Arbeiten von Alicja Kwade kontrastierend gegenüberstehen, fallen hier etwas aus dem Rahmen.

Düsternbrooker Weg 1. 3. Oktober bis 24. Januar. Führungen Mi. 18 Uhr, So. 11.30 oder 16 Uhr (Anmeldung erforderlich). Alle Termine unter www.kunsthalle-kiel.de

