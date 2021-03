Kiel

Hanns Dieter Hüsch bezeichnete sich selbst als das „Schwarze Schaf vom Niederrhein“ – weshalb der „Poet unter den Kabarettisten“ vor 22 Jahren den Wettbewerb „Das Schwarze Schaf“ gründete. In Duisburg läuft er gerade, wie es sich in diesen Zeiten gehört – online. Das macht’s immerhin leichter, auch über ein paar hundert Kilometer hinweg reinzuhören. Und es gibt einen guten Grund, das am heutigen Donnerstagabend, 18. März, um 19.30 Uhr auch zu tun. Da tritt im Wettbewerb der in Kiel wohlbekannte Schauspieler und zweifache Landesmeister im Poetry Slam Florian Hacke mit einem 15-minütigen Ausschnitt aus seinem aktuellen Programm an. Und das Publikum kann – über Feedbeat auch interaktiv – in dieser letzten von vier Vorrunden gemeinsam mit der Jury darüber entscheiden, welche fünf der insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten aus ganz Deutschland ins (Online-)Finale am 1. Mai einziehen.

Unter ihnen könnte übrigens auch eine weitere Kielerin sein: Poetry-Slammerin Victoria Helene Bergemann hat die Vorrunde bereits in der Vorwoche absolviert. Was gelaufen, aber immerhin noch nachzuverfolgen ist unter www.dasschwarzeschaf.com. Nun, Florian Hacke dürfte für Zuspruch aus Kiel am 18. März dankbar sein. bkm

Starautor nimmt sich Fußballstar vor - Spielraum vom 17.3.2021

Nach fünf Minuten habe man sich geduzt; kurz darauf war das Projekt besiegelt: Sportlicher Auftakt eines Buchprojektes, das in einem Sitzungszimmer am Zürcher Flughafen seinen Anfang nahm und am 29. September 2021 greifbar wird. Bastian Schweinsteiger (36) war ein deutscher Top-Fußballer – Martin Suter (73) ist ein Schweizer Bestseller-Autor, der jetzt einen biografischen Roman über den mehrmaligen deutschen Meister schreibt: „Einer von euch“. Es sei ihm nicht in die Wiege gelegt worden, alles zu erreichen, was man als Fußballer erreichen kann, heißt es vom Diogenes-Verlag. Der Schweizer Autor („Small World“, „Ein perfekter Freund“) werde mit allerlei „Wahrem und fast Wahrem“ erzählen, wie Basti (re., Foto: dpa) ein Star wurde.

Der frühere Mittelfeldspieler aus Oberaudorf bei Rosenheim hatte im Oktober 2019 seine Karriere beendet – nachdem er vor allem beim FC Bayern mit acht Meistertiteln, sieben Erfolgen im DFB-Pokal und 2013 dem Triumph in der Champions League die größten Siege gefeiert hatte. 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister in Rio de Janeiro. Und heute? Moderiert er auch schon mal ein Holstein-Spiel (gegen den FC Bayern) mit. Man ist ja offen. Ähnlich Suter: Der hatte zuletzt einen Gesprächsband („Alle sind so ernst geworden“) mit seinem Bestseller-Autorenkollegen Benjamin von Stuckrad-Barre vorgelegt. bkm

Grund genug, mal näher hinzuschauen - Spielraum vom 8.3.21

Sie habe das Bild von ihrer Schwiegermutter geschenkt bekommen, sagte die Krankenschwester aus New York: „Es sah ehrlich gesagt nicht so aus, als wäre es etwas Besonderes“. War es aber doch. Nämlich ein Werk aus der Serie "Struggle: From the History of the American People" des afroamerikanischen Künstlers Jacob Lawrence (1917-2000) aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung in den 50er Jahren. 30 Teile umfasste diese kunsthistorisch bedeutsame Reihe, von denen das Metropolitan Museum auf der anderen Seite des Central Parks nur 25 zeigen konnte, weil fünf seit Jahrzehnten als vermisst galten. Mittlerweile fehlen nur noch drei: Denn bereits im Herbst hatte eine Besucherin der Schau ein Serienteil bei ihren ahnungslosen Nachbarn entdeckt. Diese Zufallsgeschichte wiederum veranlasste besagte Krankenschwester, sich mit ihrem Sohn das in ihrer Wohnung auf der Upper West Side hängende Gemälde "Immigrants admitted from all countries" genauer anzuschauen... Die Hinweise verdichteten sich und Experten des Peabody Essex Museum in Massachusetts wie auch des Metropolitan Museums urteilten einhellig: Passt!

Die Lawrence-Schau soll im Frühjahr noch in Seattle und dann im Sommer in Washington zu sehen sein – mit beiden wiederentdeckten Bildern. Wenn die Resonanz so groß ist wie in New York, stehen die Chancen nicht schlecht, dass die drei fehlenden Teile auch noch auftauchen. bkm

Und diesmal gibt’s „David Gilmour" - Spielraum vom 6.3.2021

Seine Gitarre klingt immer ein bisschen wie aus dem Off. Untergründig wie in Money, jaulig entrückt wie in Shine On You Crazy Diamond. Lullig körperlos wie in Dark Side Of The Moon. Flächig wallend wie in Another Brick In The Wall. Unüberhörbar der Hang zum Weitläufigen, auch zum Hypnotischen. Damit wurde David Gilmour zum Klangarchitekten von Pink Floyd. „Man kann ihm eine Ukulele geben, und er lässt sie wie eine Stradivari-Violine klingen“, schwärmte Bob Ezrin, der The Wall produzierte. Nicht nur Gilmours schwelgerisches Solo in Comfortably Numb hat immer noch seine Fans. Knapp 20 Millionen Aufrufe zählt Youtube allein für den Auftritt im Londoner Earl’s Court 1994. Er habe fünf oder sechs Soli rausgehauen, erzählte Gilmour dazu im „Guitar World“-Magazin. Und es dann gemacht wie immer: „Ich höre mir jedes Solo noch mal an und mache eine Tabelle, in der ich notiere, welche Teile gut sind. Daraus kreiere ich ein großes Solo, bis alles zusammenfließt.“

Musik macht er immer noch, wenn er Lust hat. Aber selbst auf seinem bislang letzten Solo-Album Rattle That Lock (2016) ist der Nachhall von Pink Floyd kaum zu überhören. Auch wenn der Titelsong aus einem Jingle der französischen Bahn entstand. Fand Gilmour gut: „Der macht mir Lust auf Singen und Tanzen“. Vielleicht tut er das heute – da wird der Gitarrist, der einst auch der jungen Kate Bush zum ersten Plattenvertrag verhalf, 75 Jahre alt. ben

Bei Anruf Drama - Spielraum vom 4.3.2021

Vier Monate Lockdown, und ein Ende ist auch über den 31. März hinaus noch nicht so recht absehbar. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und auch wenn die große Bühne leer bleibt, finden Künstler immer wieder neue und vor allem kreative Wege, den Kontakt zum Publikum zu suchen. Wenn es denn live nicht oder allenfalls im 1:1-Kontakt geht, dann eben im Video-Stream – oder auch ganz ohne Bild am Telefon. Die Komödianten konzipierten das als „Schlaftheater“, das Landestheater will wohl eher aufrütteln und nennt sein neues Angebot „Bei Anruf: Drama“.

Und wie funktioniert’s? Das Schauspiel-Ensemble steht ab 10. März montags, mittwochs, freitags und sonnabends zwischen 19.30 und 20.30 Uhr für jeweils drei rund 20-minütige Telefonate bereit. Da werden Monologe genauso vorgetragen, wie auch eine Plauderei rund um Theater in Corona- und Lockdown-Zeiten denkbar ist. Dennis Habermehl etwa hält Auszüge aus Kleists „Michael Kohlhaas“ bereit, und Kristin Heil (Foto: LT) gibt die Lotte aus Goethes „Leiden des jungen Werther“ – Überraschungen nicht auszuschließen. Ab 5. März kann man sein Drama am Telefon über die Theaterkassen ordern, ansonsten lohnt sich der Blick auf die Webseite www.sh-landestheater.de. Denn es sind, ob nun von der Bühne oder aus dem Homeoffice, weitere künstlerische Lebenszeichen aus allen Sparten angekündigt. Für den Erstkontakt nach vielen Wochen ohne. Und für noch mehr Vorfreude auf das Liveerlebnis. bkm

Ein Notruf aus guten Gründen - Spielraum vom 2.3.2021

Vor dem magischen Datum des Bund-Länder-Treffens am heutigen Mittwoch, 3. März, häufen sich die Appelle, besser: Notrufe. Nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch aus der Kultur, die nicht wieder vergessen oder gar zu grob klassifiziert werden möchte, wenn es jetzt zumindest um Stufenkonzepte, um Fahrpläne aus dem Lockdown geht.

Besonders interessant ist da die Rolle des Hamburger Kultursenators Carsten Brosda, der zugleich Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist. Und als solcher nicht der erste, der dringend appelliert, bei entsprechend niedriger Inzidenzzahl die Öffnung von Theatern, Museen und Konzerthäusern vorrangig ins Auge zu fassen. Weil „unserer Gesellschaft zentrale Orte des soziokulturellen Miteinanders, der wertebildenden Orientierung und des Diskurses in unserer Demokratie fehlen“. Genug Studien, die infektiologische Risiken als gering attestieren, liegen mittlerweile vor. Da kann sich die Kultur im Vergleich zu Einzelhandel, Mehrfachbüros, Sporthallen oder Restaurants bestens behaupten. Schnelltestungen, neue Apps erleichtern es, gesellschaftliches Leben zügig wieder zu ermöglichen statt länger in Stillstand zu investieren, heißt es in Sehnsucht „nach kultureller Intervention und Inspiration“.

Parallel spricht der Museumsbund von „Halt und Hoffnung“, die Museen als sichere Orte bieten könnten. Und der Börsenverein des Buchhandels warnt, „unsere Gesellschaft kann nicht länger auf ihre geistigen Tankstellen verzichten“. Und, und und... Ja, ein klares Signal für die Kultur ist überfällig. bkm

Theater Kiel: testen und proben - Spielraum vom 1.3. 2021

Einmal kurz geräuspert und in den Becher gespuckt, dann eine Probe auf den Teststreifen, 15 Minuten warten, fertig. Diese Prozedur macht es möglich, dass Schauspieler und Sänger, Tänzer und Bühnentechniker, Ankleider und Maskenbildner jetzt wieder auf die Bühne dürfen. In Opern- und Schauspielhaus sowie im Werftpark-Theater können sich jetzt all jene, die unmittelbar am Bühnengeschehen beteiligt sind, zweimal die Woche auf Covid 19 testen lassen. Zusätzlich neben Maske und Abstand. Im Fall des Falles geht es weiter zum offiziellen PCR-Test.

Gute Maßnahme. Auch, weil sie bedeutet, dass wieder geprobt wird im Theater Kiel. Im Schauspielhaus, so Pressesprecherin Ulrike Eberle, stehen mit Alice und Z zwei Projekte auf dem Programm, die im April als Theaterfilme Online-Premiere feiern sollen. An der Oper arbeitet erst mal nur das Orchester an einem brandneuen Stück, „das aus der Situation heraus geboren wurde“.

Das Ballett steht mit seinem kurz vor dem Lockdown fertiggestellten Stück Das Bildnis des Dorian Gray jederzeit in den Startlöchern. Und im Werftpark-Theater kann man als PC-Gamer virtuell bald wieder den Golem 24143 unterstützen. Damit fachlich alles rund läuft bei den Testungen, helfen bis Mitte März Mitarbeiter vom DRK; danach sollen die „Laientests“ in Eigenregie weiter durchgeführt werden. Sicherheit 97 Prozent – so beschreibt Ulrike Eberle das Ergebnis. Bleibt zu hoffen, dass mit so einem Schnelltest irgendwann bald auch der Theaterbesuch wieder möglich wird. ben

Die Kinos leuchten - Spielraum vom 26. 2. 2021

Die Leinwände bleiben leer, die Kinosäle auch: Zeit, im Stillstand der Pandemie endlich Licht ins Dunkel zu bringen. Genau das werden am Sonntag ab 19 Uhr die Kinos in Kiel tun. Indem sie in ihren Häusern sämtliche Lichter anknipsen. Im Foyer, per Leuchtreklame, in Schaukästen. Die Fassadenstrahler sowieso. Also mit allem, was draußen gut sichtbar ist. Zum ersten Mal seit vier Monaten gehen dann in den Kieler Kinos die Lichter wieder an – wenn alles gut läuft übrigens gleichzeitig in der ganzen Republik. Kino leuchtet. Für Dich. heißt die Aktion der AG Kino Gilde, die zeigen soll, dass sie noch da sind. Und darauf warten, die Türen zu öffnen und dem Film den Rahmen zu bieten, in dem er wirken kann. Und dem Publikum ein sicheres Kinoerlebnis.

Das Metro reicht dazu Popcorn, und das Kino in der Pumpe lässt im Eingangsbereich in Endlosschlaufe eine Reihe Filmklassiker-Ausschnitte über die Wand flimmern – von Star Wars über Vertigo bis zu Spiel mir das Lied vom Tod. Also los, auf zum Kino-Stadtspaziergang – zur Hasstraße, die Bergstraße rauf zum Dreiecksplatz, über die Gutenbergstraße in den Grasweg und zurück auf die Holtenauer! Immer den Lichtern nach. ben

Das Festival Orchestra mit Reserven - Spielraum vom 25.2.2021

Ein Festivalorchester mit 100 jungen Musikern aus aller Welt in Zeiten der Pandemie? Für SHMF-Intendant Christian Kuhnt war es ganz wichtig, „dass wir erst mal den Musikerinnen und Musikern ein positives Signal senden konnten“, nachdem sie ja schon für 2020 ausgewählt waren. Aber natürlich muss man auch vorbereitet sein, falls es im Sommer 2021 mit Anreisen aus China etwa oder den USA nicht klappt. Der Situation entsprechend wurde das Orchester von sonst rund 120 auf nun 100 reduziert. Und SHFO-Leiterin Agnes Monreal ist sich wohl bewusst, dass sie eventuell kurzfristig Ersatz finden muss. Das hat sie auch mit Ehemaligen geregelt – die Rückmeldungen dazu waren „überwältigend“. Kuhnt: „So haben wir in Europa einen großen Pool an Möglichkeiten“.

Ansonsten gibt es für die jungen Leute unter der jungen taiwanesischen Dirigentin Lin Liao sowie Christoph Eschenbach, Ton Koopman, Manfred Honeck, Andris Poga und Stefan Geiger viel zu tun: Vom Wiener Walzer über Hans Zenders komponierter "Schuberts Winterreise"-Interpretation, Brahms (4. Sinfonie), Beethoven (7. Sinfonie), Tschaikowsky und Schubert (jeweils 5. Sinfonie) bis hin zum Filmkonzert zu "The Kid" von und mit Charlie Chaplin. Kein Wunder, dass die Musiker dem hochmotiviert entgegenfiebern. Aber bitte virenfrei... bkm