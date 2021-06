Los Angeles

Was wäre, wenn der Himmel über L.A. und Kalifornien kein Himmel wäre, sondern die Unterseite eines riesiegen Alien-Raumschiffs? In Roland Emmerichs Katastrophenfilm Independence Day (1996) ist das so, da schiebt sich eine riesige Scheibe über die Welt und verdunkelt sie. Irgendwann explodiert dann erst das Empire State Building in New York, dann das Weiße Haus in Washington. Und mittendrin: Will Smith und Jeff Goldblum als patriotisch patente Weltretter.

Mit kleinem Budget zum "Master of Disaster"

Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass der Schwabe Emmerich seine Wahlheimat Hollywood von Aliens in Schutt und Asche legen ließ. Und den größten Teil der USA gleich mit. Der Katastrophenfilm machte den damals 40-Jährigen über Nacht zum erfolgreichsten Regisseur des Jahres. Und zum Master of Disaster des Kinos. Obwohl Emmerich hier mit verhältnismäßig kleinem Budget arbeitete und die Spezialeffekte noch ohne ausgefeilte Computertechnik auskommen mussten, spielte das Spektekal weltweit mehr als 817 Millionen Dollar ein. Etwa 9,2 Millionen Kinobesucher hatte der Film damals allein in der Bundesrepublik nach dem Start im September 1996.

Emmerich oder die Lust an der Katastrophe

Wer Independence Day heute guckt, weiß, wo die amüsante Alien-Satire Men In Black, von der Teil 5 schon in Planung ist, und andere Alien-Spektakel herkommt. Und so lange das alles auf der Leinwand passiert, Dystopie bleibt auf der anderen Seite der Wirklichkeit, lehnen wir uns einfach zurück und genießen das Entkommen. ben