Eutin

Jo, ho! Tralalalala! Auf ganz eigene Art feiert Dresden die Uraufführung der Oper „Freischütz“ vor 200 Jahren: Ein Jahr lang wird bei Anrufen in der Warteschleife der Stadtverwaltung der „Jägerchor“ zu hören sein, um, wie es heißt, „das Dresdner Musikleben auch mal an einem sonst eher unüblichen Ort hörbar zu machen“. Zwar wurde Carl Maria von Webers romantische Oper am 18. Juni 1821 in Berlin uraufgeführt. Doch nach der Dresdner Premiere am 26. Januar 1822 unter Leitung des Komponisten wurde das Opus 77 allein an der Semperoper rund 1500-mal gespielt. Weber war dort von 1817 bis zu seinem Tod 1826 als Königlicher Hofkapellmeister tätig. Und nicht nur in Dresden wurde der „Jägerchor“ ein Ohrwurm.

In einer ganz anderen Warteschleife steht in Webers Geburtsstadt Eutin eine Neuinszenierung des „Freischütz“ als bis dato meistgespielte Oper auf der Naturbühne am See. Wegen Corona ist sie statt 2021 nun 2023 geplant – wenn die neue Festspieltribüne steht. Aber natürlich wird das 200-jährige Jubiläum auch im Eutiner Sommer 2021 begangen: Mit „Jägerchor“ und Wolfsschlucht-Grusel, arrangiert für Blechbläser, stellt sich unter Leitung von Hilary Griffiths am 3. September das Ensemble Festspielblech der Kammerphilharmonie Lübeck vor. Sicher laut genug, um leise mitzusummen. bkm