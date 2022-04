Lübeck

Ein Neuer im Leitungstriumvirat trägt ab August mehr Impulse des Lübecker Theaters über den „jugendstiligen“ Dülferbau in der Beckergrube hinaus in die altehrwürdige Hansestadt hinein: Malte C. Lachmann, als Regisseur an der Trave bereits länger geschätzt (unter anderem mit „Alice“ und „Dreigroschenoper“), übernimmt als Nachfolger von Pit Holzwarth die Funktion des Schauspieldirektors.

Schon das Schauspiel „Das Los“ der jungen Münchner Autorin Raphaela Bardutzky soll am 10. September im Hotel Hanseatischer Hof seine Uraufführung haben (Regie: Catrin Mosler). Es bildet den Start einer Reihe an verschiedenen Orten im Stadtraum. Malte C. Lachmann selber wird am 30. März Konstantin Küsperts Krebs-Drama „sterben helfen“ (2016) im Center of Brain, Behavior and Metabolism (CBBM) der Universität zu Lübeck zur Premiere bringen.

Und zum Saisonabschluss 2023 will die ausschwärmende Schauspiel-Sparte einen überall (zum Beispiel parallel am Landestheater) geliebten Klassiker, nämlich Shakespeares „Romeo und Julia“ in der Inszenierung von David Ortmann im Großformat zeigen. Die Rede ist für den 30. Juni kommenden Jahres von einem Projekt „unter Freilicht im Herzen der Lübecker Altstadt“. Das erinnert an das so erfolgreiche Sommertheater in Kiel ...

Das Schauspiel startet ansonsten im Stammhaus mit „Gi3F – Gott ist drei Frauen“ in die neue Spielzeit: Regisseurin Anne Bader, die als freie Regisseurin am Deutschen Theater Berlin, am Schauspiel Frankfurt und am Deutschen Schauspielhaus Hamburg inszeniert, bringt das neueste Schauspiel von Nestroy-Preisträgerin Miroslava Svolikova am 9. September auf die Bühne der Kammerspiele.

Theater Lübeck mit Schauspielprogramm am Puls der Zeit

Mit „Woyzeck“ inszeniert Schauspieldirektor Malte C. Lachmann schon das zweite, auf einer literarischen Vorlage basierende, musikalische Kooperationswerk von Robert Wilson und Tom Waits am Theater Lübeck (ab 16. September). Enzensbergers Komödie „Der Untergang der Titanic“, Maya Arad Yasurs „Bomb – Variationen über Verweigerung“ oder „Eine kurze Chronik des künftigen China“, zeugen vom Zug zu aktuell(er)em Theater. Molières „Der eingebildete Kranke“ kommt in den Kammerspielen dazu. Und Babett Grube inszeniert „Frankenstein“ nach Motiven von Mary Shelleys Klassiker am 11. Februar auf der Bühne des Großen Hauses. Michael Endes Kinderbuchklassiker „Der satan­archäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ bildet die Zauberposse zu Weihnachten.

Im Musiktheater-Bereich soll nun endlich Wagners „Lohengrin“ erscheinen und den erst langjährig vergötterten, dann vergraulten Regisseur Anthony Pilavachi zurückholen. Selbstredend dirigiert dabei am 4. September der GMD und Opernchef Stefan Vladar. So wie er Richard Strauss’ Geniestreich „Salome“ (Premiere am 18. November in der Inszenierung von Christiane Lutz) und – mit der ganzen Kompetenz eines gebürtigen Wieners – ab 14. Oktober auch Johann Strauß’ Operette „Die Fledermaus“ leiten möchte. Mit Michael Wallner ist bei letzterer noch ein Österreicher und Leichte-Muse-Spezi am Werk.

Der englische Regisseur Stephen Lawless, der den beachtenswerten Benjamin-Britten-Zyklus nach „Owen Wingrave“ und „The Turn of the Screw“ am 10. März nun mit der komischen Oper „Albert Herring“ fortsetzt, soll außerdem Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“ in Szene setzen (27. Januar). Auch diesen köstlichen Wiener Klassiker dirigiert der Chef. Große italienische Oper ist am 12. Mai 2023 mit Verdis „Simon Boccanegra“ in der Regie der Italienierin Pamela Recinella angesetzt, die das Werk halbszenisch schon in Erfurt realisiert hat.

Das ganz neu gestaltete Spielzeitheft 2022/23 steht unter www.theaterluebeck.de im Internet zum Download bereit.