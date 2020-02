Auf Spurensuche in der Vergangenheit

Kiel

Sie flachsen bestens vertraut miteinander. Man kennt sich schon länger, noch aus der Zeit des gemeinsamen Wehrdienstes in der DDR. Lange bevor beide Karriere machten. „Ich habe in der Kaserne seine ersten Texte auf der Schreibmaschine für ihn abgetippt“, erzählt Hendrik Duryn.

Für den aktuellen Roman von Dirk Brauns, den sie in einer dialogischen Lesung präsentieren, ist das ein Gewinn. Im Wechselspiel gelesen, belebt sich der Vortrag, wird plastischer. Allerdings schwächen sich mitunter auch die leiseren Momente ab.

Eine unglaubliche Geschichte

Der Roman „Die Unscheinbaren“ behandelt eine unglaubliche Geschichte. Und doch ist es die Geschichte des Vaters von Dirk Brauns, zumindest gab sie die Grundlage für den dennoch fiktiven Roman. Die Hauptfigur darin heißt Martin und erlebt als 18-Jähriger die Verhaftung seiner Eltern durch die Stasi. Die beiden spionierten für den Westen.

Der Sohn, der offiziell nichts gewusst, aber schon lange alles geahnt hatte, ist schockiert. Eindringlich erzählt der Epilog des Buchs davon wie auch er morgens aus dem Bett seiner Jugendfreundin geholt und verhört wird. Dirk Brauns und Hendrik Duryn teilen sich die Sätze auf, manchmal wechseln sie im schnellen Stakkato. Das bringt Tempo. Mitunter setzt Schauspieler Duryn aber zu sehr aufs Komödiantische. Etwa, wenn er die Großmutter mit einem übertrieben spitzen Schrei zusammenbrechen lässt. Denn komisch ist zumindest diese Situation eigentlich nicht.

Alte Liebe taucht wieder auf

Nach dem Epilog macht der Roman einen Sprung 50 Jahre nach vorne. Martin, inzwischen alt gewordener Tierarzt in Bayern, hadert mit dem Tod seiner Frau und begibt sich auf Spurensuche in seine Vergangenheit. Der Kontakt zur inzwischen verwitweten Mutter, die abweisend wirkt wie eh und je, ist noch immer schwierig. Hier greift die Doppellesung besonders gut, wenn Duryn dem resignieren Sohn eine Stimme gibt und Dirk Brauns die Mutter distanziert erscheinen lässt.

Auch die alte Liebe, die der junge Martin einst in der DDR zurücklassen musste, taucht wieder auf. Die Banalität des Agentenlebens, das sich im Verfassen von Geheimbriefen erschöpfte, weit entfernt von James-Bond-Fantastereien, ist die eigentliche Überraschung. Die Stärke des spannend erzählten Buchs besteht nicht in irgendwelchem Thrill, sondern in der Innenansicht der zerrütteten Beziehungen, die die fortgesetzte Geheimniskrämerei anrichtete.

Sprachlosigkeit in den Familien

Die Sprachlosigkeit in den 1950er und 60er-Jahren wiederum kennen sicher auch viele aus den eigenen Familien - natürlich ohne diesen speziellen Hintergrund. Eine Besonderheit gab es bei der reich beklatschten Lesung noch am Ende. Der Vater des Autors, Rainer Brauns, war im KulturForum anwesend.

Die Geschichte des Martin fußt auf seiner realen Geschichte. Auf Außenstehende wirke der Roman sicher noch einmal anders, erzählt er, vom Sohn auf die Bühne geholt, er selbst habe seine Eltern beim Lesen sehr deutlich darin erkannt: „Das hat schon Eindruck auf mich gemacht.“