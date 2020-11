Es gibt musikalische Aufführungsprojekte, die einem von vornherein größten Respekt abnötigen. In Kiel startete am Reformationstag so ein Konzertzyklus: Volkmar Zehner, Kantor und Organist an Kiels Hauptkirche St. Nikolai, will in 16 Konzerten Johann Sebastian Bachs „Gesamtwerk für Orgel“ darbieten.