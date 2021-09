Hamburg

Ach, könnte man diese Sätze doch streichen: Achten Sie auf die Abstandsregel. Sie sind uns mit Abstand am liebsten. Ich bin geimpft. Wir nutzen die Luca-App. Und nun kommt zu allem Überdruss noch ein Stück zum Thema ins Theater: „Nicht anfassen! Liebe in Zeiten des Abstands“.

Wittenbrink kombiniert die Genres von Bach bis Rap

Muss man sich das antun? Ja, kann man gut machen, zumal es ein neues Qualitätsprodukt von Liederabendmacher Franz Wittenbrink ist und 75 Minuten lang Herz und Scherz verbindet. Das wird im St. Pauli Theater lange gefeiert. Seit „Sekretärinnen“ (1995) steht Wittenbrink, man weiß es in Kiel nur zu gut, als Markenzeichen für Liederabende da, die zu einem Thema Musik quer durch die Genres von Bach bis Rap mixen. Der heute 73-jährige Wittenbrink ist ungeheuer produktiv, sein Konzept bleibt trotz x-maliger Variationen noch immer wirksam. Wittenbrink garantiert originelle Arrangements, für diese greift er uralte Hits auf und baut Rares ein. Thematisch kontrastiert Wittenbrink Momente größter Absurdität und Anflüge von Albernheit mit Szenen tiefer Empfindung.

Am Kiez von St. Pauli kamen schon mehrere Wittenbrink-Abende auf die Bühnenwelt. Kultstatus erlangte die „Nacht-Tankstelle“ aus dem Jahr 2008, die ein mittlerweile weggebaggertes Stück Reeperbahn aufgriff. Nun nimmt sich „Nicht anfassen!“ also die Corona-Pandemie mit allen Begleiterscheinungen vor. Sechs Mitwirkende verkörpern drei Generationen zwischen verbotener Liebeslust und Einsamkeit. Begleitet von Klavier (Mathias Weibrich) und Gitarre (Matthias Pogoda) schmettert ein beschürzter Rainer Piwek auf Michael Jacksons „Bad“ einen Pandemie-Text: „Ja, in diesen schweren Zeiten, find ich Kochen attraktiv. Doch es gibt da eine Sache, die läuft unfassbar schief: Ich werde fett, fett…“ In der Home-Office-Hölle zwischen Kinder, Küche und Laptop flippt gleich darauf Anneke Schwabe aus mit Daliah Lavis „Oh, oh-oh-oh-oh, wann kommst Du aus?“ – und greift zur Flasche: „Drinking Again“. Das sang schon Sinatra.

Liederabend mit Spiel- und Singlust

Am anderen Pol des Abends singt und spielt Katharina Blaschke mehrfach eine Frau, die im Altersheim ihre Besucher nur durch die Plexiglasscheibe sehen darf. Das rührt an – und schließlich stimmt sie eine eigentlich für Bass geschriebene Bach-Kantate an: „Ich freue mich auf meinen Tod“.

Die Bühne bleibt bis auf ein paar Sessel leer. Selbst die hätte es nicht gebraucht, alles lebt von Spiel- und Singlust der Wittenbrink-Crew. Frei nach Paul Simon singt Ina Schwabe eine kreative Kiez-Fachfrau für körpernahe Dienstleistungen: „50 Ways To Please A Lover“. In Duetten beklagen Katharina Wittenbrink und Andreas Bongard dagegen die wahre Liebe, die sie als junge Menschen nicht leben dürfen.

Sprechartistik mit Wittenbrink

Das Highlight kommt ohne Musik aus. Holger Dexe, der in „Fieber!“ schon Corona-Panik hypochondert hat, tritt als verdruckster Vertreter der deutschen Akademie für Sprache auf. In einem Sprachkurs für tröpfchenarmes Sprechen verbannt er Okklusive und Frikative, Laute mit hohem Aerosol-Ausstoß. Der sprechartistische Kurs endet bei Hans Albers: „Aul ner Reemermahn nanl um halm einl, om nun mänel haln oner aul leinel“. Dem ist nichts hinzuzufügen.

„Nicht anfassen!“ heißt es im St. Pauli Theater bis 17. September. Bis zum Ende der Pandemie bleibt der Abend aber aktuell. Das könnte dauern, auch mit Abstand, geimpft und Luca-App.

Von Hans-Martin Koch