Bieitos "Falstaff": Spaß für die Tonne

Ist die letzte Auster schon geschlürft? Der letzte Schampus verspritzt? Die letzte Leibes- und Lebenslust versickert? Sir John Falstaff, hier ehemaliger Fernsehkoch, hängt als sein bester Gast in der eigenen schedderigen Lebensabendskneipe ab. Säfte und Kräfte mobilisiert er allenfalls, wenn das Geld ausgeht oder sich die kleine Chance abzeichnet, eine der peinlich dahergelaufenen Vorstadtweiber erobern zu können.

Bieitos trauriger Ritter " Falstaff "

Es ist ein genügsamer, aber trauriger Ritter, den der gern aggressive spanische „Blut-und-Hoden“-Regisseur Calixto Bieito in einer öde ätzenden Gesellschaftsgroteske auf die Bühne der Hamburgischen Staatsoper stemmt. Nach dem allemal intensiven Otello und dem etwas mauen Requiem ist das seine dritte Regiearbeit zum späten Verdi in der Dammtorstraße.

Kein Spaß mehr auf Erden in " Falstaff "

Ist der Mummenschanz mit der Geißelung des aus der Frühzeit der Spaßgesellschaft übrig gebliebenen, fetten Tunichtguts durch maskierte Aktivisten à la Pussy Riot schließlich überstanden, wird die berühmte Schlussfuge („Alles ist Spaß auf Erden, der Mensch als Narr geboren …“), eigentlich Verdis augenzwinkernd entspannter Abschiedsgesang, als anklagend schlechtlaunige Wutentladung ins Publikum geschleudert: Ihr seid schuld, ihr alle habt den Spaß übertrieben! Kein Wunder also, dass das Programmheft prominent an den Tod Falstaffs („… uns muss weh drum sein …“) erinnert, der in Shakespeares Historiendrama Heinrich IV. verkündet wird. Das diente dem Librettisten Arrigo Boito und Verdi nämlich genauso als Vorlage wie die Komödie Die lustigen Weiber von Windsor.

Übellaunige Bieito-Botschaft

Die übellaunige Bieito-Botschaft hätte sicher nicht den Buh-Sturm des Premierenpublikums hervorgerufen, wenn das Lustspiel zuvor nicht als völlig verwuselte Screwball-Klamotte in einer auf der Drehbühne kreiselnden zweigeschossigen Hotelbude ( Susanne Gschwender) misslungen wäre. Dort muss ein Lampenschirm genügen, um Falstaff zu verstecken, da er in die gelbe Tonne ja nicht passt. Und da ersetzt ein Feudeleimer das unfreiwillige Bad in der Themse. Über die Schlechtigkeit der Welt denkt der Dreckverschmierte dann auf dem Klo nach ...

Sozial abgestiegene Vorstadtweiber

Warum aber sollten sich die ewig kichernden, saufenden und abtanzenden, allenfalls mittelklassig-piefigen Weiber mit Pömps und Boxhandschuhen (Kostüme: Anja Rabes) an einer ohnehin nicht vorhandenen Ehre gepackt fühlen, wenn ihnen ein solch abgehalfterter, oller Sack gleichlautende Liebesbriefe schreibt? Und wieso soll das noch Männerchargen in Rage bringen, die von der Emanzipation sowieso schon sichtlich kaltgestellt wurden?

Zickenalarm auch in den Stimmen

Der allgemeine Zickenalarm scheint sich zudem auf die Stimmbänder zu legen. Alice (Maija Kovalevska) klingt nicht nach reich schattierter Verdi-Heroine, sondern piesackt Falstaff und ihren als russischer Oligarch getarnten Ehemann Ford (solide: Markus Brück) mit Schärfe. Ida Aldrian sekundiert als ihre Freundin Meg. Und Nadezhda Karyazina orgelt sich fast bedrohlich durch die Alt-Tiefen ihrer nassforschen Mrs. Quickly. Die Göre Nannetta (Elbenita Kajtazi) gibt dem verklemmt agierenden und singenden Fenton (Oleksiy Palchykov) allerlei amouröse Nachhilfe, lässt aber dabei den lyrischen Liebreiz der traumschönen Sopranpartie vermissen. Nur gut also, dass mit Ambrogio Maestri ein hocherfahrener Fachvertreter für die Titelpartie gefunden ist. Sein riesiger Bassbariton hat Kraft und Spielwitz, auch ein gewisse Belcanto-Eleganz.

Falstaff Ambrogio Maestri und Dirigent Axel Kober als Trostpflaster

Doch richten selbst sein imposantes Singen und Axel Kobers – trotz einiger Wackelkontakte – erfolgreiches Arbeiten an exzeptionellen Orchesterfarben nichts dagegen aus, dass hier vieles quer zur raffiniert unernst durchdachten Musik des altersweisen Giuseppe Verdi steht – ohne dass daraus neuartige Erkenntnisse gewonnen wären.

Die Daten des " Falstaff " an der Staatsoper Hamburg

Staatsoper Hamburg. Termine am 19., 22., 25. und 28. Januar, 4. und 8. Februar sowie am 25. und 28. März. Karten: 040 / 35 68 68. www.staatsoper-hamburg.de

Video-Stream der Premiere

