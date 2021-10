Hamburg

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Im Mai hatte die Staatsoper Hamburg für ihre Neuproduktion der „Entführung aus dem Serail“ noch nach mutigen Statistinnen und Statisten im Twen-Alter gesucht, die weder vor Nacktheit noch vor lebenden Schlangen zurückschrecken. Außerdem war im Vorschauheft ein nach Papierform spannendes Regiekonzept vorgestellt worden, dass die handelnden Personen von Mozarts Singspiel alle als freudsche Erscheinungen des eigenen, angeschlagenen Migranten-Ichs vom Homo politicus Bassa Selim auftreten lassen wollte.

Doch „die Staatsoper Hamburg und Paul-Georg Dittrich haben nach intensiven Gesprächen und in gegenseitigem Respekt entschieden, die Zusammenarbeit an der ‚Entführung aus dem Serail‘ aufgrund künstlerischer Unvereinbarkeiten zu beenden“, ließ Intendant Georges Delnon verlauten – und engagierte David Bösch (zuletzt mit Massenets „Manon“ am Haus erfolgreich) für einen Regie-Husarenritt innerhalb von nur gut zwei Wochen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein paar Matratzen auf dem Bühnenboden, ein paar projizierte Comics und etwas Handwerk: fertig war am 17. Oktober eine ganz annehmbar konventionelle Inszenierung, modernistisch getarnt in eher heutigen Klamotten und vor den Toren eines Serails in Techno-Club-Outfit. Das Publikum wird amüsiert. Und Mozarts klingende Liebespsychologie kommt irgendwie rüber.

Grandios: Mozart-Spezialist Adam Fischer wirbelt am Pult

Auch wenn das für eine hoch subventionierte Staatsoper ohne Frage zu wenig ist, lohnt sich der Besuch. Denn Adam Fischer wirbelt am Pult wie ein Derwisch und entfacht ein mozärtliches Feuerwerk in den Philharmonikern. In sich bewegter, sprühender, inniger kann die Partitur kaum zum Klingen gebracht werden. Der Wiener-Klassik-Spezialist setzt auch mit den Stimmen auf Tempomodifikationen, erntet dabei ein paar Wackelkontakte, aber auch glücklich Gelingendes.

Der ewige Geschlechterkampf zwischen Anziehung und Ablehnung: Narea Son (Blonde) und Ante Jerkunica (Osmin). Quelle: Daniel Reinhardt

Narea Son kann ihr freches Blondchen mit blitzblanken Koloraturen kratzbürstig bewaffnen. Tuuli Takala bringt als Konstanze mehr Wärme, aber kaum weniger Gewandtheit ein. Sogar die heikle „Martern“-Arie singt die finnische Sopranistin mit innigem Glanz und Stolz.

Die Sängerriege in der „Entführung aus dem Serail“

Bei den Männern ist Michael Laurenz ein hörbar komödiantisch erfahrener Pedrillo, während es seinem Herrn Belmonte (Dovlet Nurgeldiyev) zwar keineswegs an lyrischem Schmelz, ein wenig aber doch an strahlend heldischer Präsenz mangelt. Der grobschlächtige Osmin ist mit Gaststar Ante Jerkunica imposant als Türsteher besetzt, auch wenn seinem Bass zu Beginn noch präzise Sauberkeit und später die allerletzte Beweglichkeit für den tobenden Haremswächter fehlt. Das Haus hält jedenfalls ingesamt das bei „Manon“, „Agrippina“ oder „Hoffmanns Erzählungen“ erreichte sängerische Niveau.

Lesen Sie auch Saison 2021/22: Große Kaliber an Hamburgs Staatsoper

Der bekannte Schauspieler Burghart Klaußner muss seinen Bassa Selim als grundgütigen Sprücheklopfer und maximal erfolglosen Liebeswerber reichlich hilflos um sich selber kreiseln lassen. Aber in zwei Wochen kann auch für ihn kein ernstzunehmend neuartiges Konzept erwartet werden. „Wer dieses nicht erkennen kann, den seh’ man mit Verachtung an ...“

Weitere Vorstellungen am 21., 24., 27. und 30. Oktober sowie am 02., 05. und 13. November. Karten: www.staatsoper-hamburg.de und Tel. 040 / 35 68 68.