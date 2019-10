Horror-Clip von Liebe und Tod

Hamburg

Ein spinnenartig androgynes Zwitterwesen aus göttlichem Amor und höllischem Albino kriecht schon in der moll-düster vibrierenden Ouvertüre über die Fassaden einer Cinecittà-(Alp)traumstadt. Sevillas Torre del Oro steht hier nur noch als hohles Versprechen einer einst heilen Welt aus Liebesabenteuerlust und hingebungsvoller Gegenliebe.

Eros und Totengott Thanatos verschmelzen in einer Person: Gelassen tänzelnd wie Michael Jackson, mephistophelisch amüsiert und ohne eigenes Eingreifen betrachtet der von „Nachwuchsschauspielerin des Jahres“ Anne Müller eindrucksvoll lemurenhaft verkörperte Knabe, wie sich die Verührerlegende Casanova totläuft. Endstation Donna Anna: Die Titelfigur in Mozarts Don Giovanni stößt bei ihr auf ein nie gekanntes Gleichgewicht von Anziehung und Abstoßung, besudelt sich mit dem Blut ihres Vaters – und wird unter ihrem Rache-Schwur ab sofort auch bei keiner anderen mehr sein Glück finden. Selbst sein Mandolinen-Ständchen wird er nur noch beim gelangweilten Amor los ... Ein Horror-Clip, in dem die Drehbühne von Stephane Laimé immer verwirrender ins Rotieren kommt.

Zugegeben: Jan Bosses Regiearbeit an der Hamburgischen Staatsoper bleibt bei der Personenführung häufig zu passiv und undeutlich, vergaloppiert sich in der Festszene ins discoglitzernde Kostüm-Lametta ( Kathrin Plath) und erschlägt mit nicht ganz synchronen Live-Videos und dem unablässigen Geschiebe von riesenhaften Filmkulissen die Detailwahrnehmung.

Aber: Faszination und Atmosphäre stellen sich sehr wohl ein, auch weil bei dieser zentrifugalen Höllenfahrt der Legende konsequent auf das Happy-End-Moralisieren im Anhang verzichtet wird. Die war ja schon bei Gustav Mahler und Adorno verpönt.

Passend malt Ádám Fischer am Pult des bestens disponierten Philharmonischen Orchesters ein wunderbar dramatisch und intensiv glühendes Klangbild der Meisterpartitur. Kraftvolle Akzente, betörendes Legato, fetzige Emotionseruptionen erlebt man in kundiger Wiener-Klassik-Stilistik.

Und der Ungar hat ein wirklich hervorragendes Sängerensemble an der Hand. André Schuens südtiroler Giovanni bringt sängerisch Eleganz und virile Energie mit. Kein Wunder, dass er schon für Harnoncourt erste Wahl in der Titelpartie war. Noch prächtiger singt, noch sprechender agiert sein Diener Leporello, besetzt mit dem Amerikaner Kyle Ketelsen. Alexander Tsymbalyuk und Alexander Roslavets sind als Commendatore und Masetto wirklich gut besetzt. Und der deutsch-turkmenische Tenor Doviet Nurgeldiyev begeistert mit betörend lyrischem Mozart-Schmelz in den beiden Arien des Ottavio.

Wichtiger sind für Mozart, da Ponte und Bosse aber die Frauen. Julia Kleiter fehlt als beherrschte Rachegöttin Donna Anna vielleicht mit ihrem deutschen, eher weißen Koloratur-Timbre die ganz große Divenstimme. Aber sie hat die gefürchteten vokalen Zumutungen der Partie fast überall bewunderungswürdig im Griff. Dass ihr ein noch so treuer Ottavio die zerbrochene Zuneigung zu Don Giovanni nicht ansatzweise ersetzen kann, zeigt die Regie sehr schön deutlich: Amor entschwindet jedes Mal gelangweilt in den Kulissen ...

Mehr vokale Größe und warme Farben hat Federica Lombardi zu bieten. Die Italienerin gibt die Elvira nicht als verletzt keifende Zicke, sondern als gestählte Businessfrau, die für ihre Liebe zu retten versucht, was doch nicht zu retten ist. Und Zerlina? Die ist mit Anna Lucia Richter ganz zauberhaft besetzt. Sie jongliert mit einem resonanzreichen lyrischen Sopran, der beispielsweise glücklich mit dem von Amor auf die Bühne geholten Solo-Cello verschmilzt und im gesamten Wahnsinnstrip eine eher unbekümmerte Lichtgestalt bleibt.

Eine erlebenswerte, szenisch diskussionswürdig umstrittene und musikalisch uneingeschränkt hochwertige Produktion.

Die Termine an der Staatsoper Hamburg

Termine am 23., 26. und 29. Oktober sowie 3., 6. und 9. November, jew. 19 Uhr. Karten: 040 / 35 68 68 www.staatsoper-hamburg.de