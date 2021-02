Kiel

„Eine Ausstellung braucht zwei Wochen Aufbauzeit – damit wollen wir nicht erst anfangen, wenn wir wieder öffnen dürfen.“ Deshalb haben er und sein Team auch darauf verzichtet, die im September eröffnete und mit viel Zuspruch gestartete Ausstellung Linkin’ Transformations abzubauen: „Nichts ist deprimierender als ein Museum ohne Kunst. Der Raum lebt ja mit den Kunstwerken.“ Stattdessen hat er die Ausstellung immer wieder verlängert, in der Hoffnung, sie nach den ersten fünf Wochen doch noch einmal zeigen zu können. Nicht unbedingt selbstverständlich – auch Künstler haben Terminpläne.

Start mit Peter-Nagel-Retrospektive

So aber fließt in der Stadtgalerie noch immer die filigrane Endloszeichnung von Constanze Vogt von der Wand, versenden die mit Hilfe des Windes gemalten Zeichnungen des Japaners Rikuo Ueda weiter ihre magischen Botschaften, als Peter Kruska Einblick in seine Pläne gibt. Am 13. März soll es losgehen, mit einer Ausstellung zum 80. Geburtstag des Kieler Malers Peter Nagel. „Peter Nagel hat in Kiel Künstler ganz unterschiedlicher Generationen beeinflusst“, so Kruska, „nicht nur als Lehrer an der Muthesius Kunsthochschule, sondern auch mit seinen Arbeiten im öffentlichen Raum. Wer etwa im Bildungszentrum Mettenhof zur Schule gegangen ist, hat sein Deckengemälde für immer im Kopf.“ So fungiert die Ausstellung nicht nur als Retrospektive auf das Werk aus 60 Jahren; sie gibt auch Nagels Schülern Raum. Eine Idee des Künstlers; 52 hat er ausgewählt hat, die jeweils ein Werk beisteuern. Menno Fahl ist ebenso dabei wie Brockmann-Preisträgerin Katrin Pietrzonka oder Paul Pretzer, der von Kopenhagen bis New York gefragt ist.

Und weil die große Eröffnung in Corona-Zeiten ausfällt, wird Peter Nagel zunächst im Film durch die Ausstellung führen. „Ein Preview“, sagt Peter Kruska, „das soll neugierig machen und das Publikum locken, die Gemälde hier anzuschauen.“ Bis zum 30. Mai.

Rock'n'Roll-Fotograf aus San Francisco

„Wir müssen in jedem Fall flexibel bleiben, um auf Entwicklungen oder mögliche Corona-bedingte Einschränkungen reagieren zu können“, so der Stadtgalerie-Leiter. „Aber das Programm steht.“ Zwei Ausstellungen, die eigentlich schon für das vergangenen Jahr geplant waren, hat die Stadtgalerie auf 2021 verschieben können. Aus Kiels Partnerstadt San Francisco kommt die Ausstellung mit Bildern des „Rock’n’ Roll-Fotografen“ Jim Marshall (1936-2010). Der fotografierte in den Sechzigern und Siebzigern auf Musikfestivals und Konzerten von Monterey bis zu Johnny Cash in St. Quentin. Die ikonischen Fotos von Janis Joplin und Jimi Hendrix, aber auch von Bands wie Grateful Dead oder Jefferson Airplane brachten ihm 2014 posthum sogar einen Grammy ein. Rund 100 Fotografien zeigt die Ausstellung Jim Marshall’s 67 vom 12. Juni bis 29. August. „Das passt als historisches Zeugnis gut in die Corona-Zeit“, sagt Kruska, „die Bilder vom Konzertgedränge wird man sicher mit neuem Blick betrachten.“

Regional trifft international

Froh ist er auch, dass er die von Klaus Friede kuratierte Ausstellung Landscape and Urban Living ins laufende Jahr retten konnte. Die steht vom 18. September bis 28. November für die Begegnung regionaler und internationaler Kunst und damit für eins der Standbeine der Stadtgalerie. Elf Künstler von Island bis Spanien und von Kiel bis Leipzig beschäftigen sich da in ihren Videoarbeiten mit Landschaftserfahrung und Natur. Mit den jungen Künstlern aus dem Wettbwerb um den Gottfried Brockmann Preis, der seit 1985 alle zwei Jahre an einen Nachwuchskünstler vergeben wird und für den gerade die Jury zusammengestellt wird, soll sich am 11. Dezember der mit Nagel begonnene Kreis schließen.

Besucherschwund im Pandemiejahr

Rund 9000 Besucher kamen im Pandemiejahr 2020 in die Stadtgalerie, die – wie die meisten Kulturstätten – rund vier Monate lang vollständig geschlossen war; 2019 waren es 28 000. „Dahin zurückzukommen, wird nicht leicht“, sagt Kruska, „die Leute müssen erst wieder Vertrauen entwickeln. Und wieder entdecken, dass Kultur und Kunst zum Alltag dazu gehören.“ Dann können sie zumindest sehen, was von Linkin’ Transformations bleibt: Ken'ichiro Taniguchis leuchtende Kieler Landschaft, die im Foyer als Hingucker wirkt, konnte die Stadtgalerie mit städtischen Mitteln ankaufen.