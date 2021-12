Kiel

Ein schrundiger Fels, eingehegt in ein Metallgestell wie ein seltener Edelstein; daneben eine Lichterpalette, auf der sein Abbild als stark verkleinerter 3D-Druck thront. Eine körperlose Stimme und ein Dauerton, die eine Flüssigkeit auf einem Lautsprecher in Schwingung bringen, und ein Laufband, das dem Betrachter Fragen stellt zu seinem Technik-Gefühl. In den Arbeiten von Nikolai Renée Goldmann trifft Ewigkeitswert auf den weit weniger haltbaren Kunststoff, Technik auf Natur. Heute erhält der 1994 in Hamburg geborene Künstler, der nach dem Master an der Muthesius Kunsthochschule gerade zum Studium nach Bremen gewechselt ist, in der Stadtgalerie den 19. Gottfried-Brockmann-Preis der Stadt.

Nikolai Renée Goldmann spielt mit Technik und Naturphänomenen

„Technik hat eine gewisse Hermetik, ist aber auch Abbild unserer Realität – das interessiert mich“, sagt Nikolai Goldmann in der Stadtgalerie. In Kombination mit Naturphänomenen befragen die zwischen Installation und Skulptur changierenden Arbeiten nicht nur das Verhältnis von Mensch und Technik; sie ergeben auch spannungsvolle Spiegelwirkungen.

Drei Arbeiten hat er für die Ausstellung produziert; das Laufband „Mirror Mirror“ hat die Stadtgalerie bereits für die Sammlung erworben. Und die Brockmann-Jury, die den mit 5000 Euro dotierten, im Zweijahres-Turnus vergebenen Preis mit Blick auf das noch auszuschöpfende Potenzial der jungen Künstler (bis 35 Jahre) vergibt, lobt bei Goldmann das vielfältige Werk wie auch den erweiterten Skulpturbegriff und die subtile Befragung Künstlicher Intelligenz.

Die künstlerische Entwicklung von Kiel spiegelt sich im Brockmann-Preis wider

„Am Brockmann-Preis lässt sich gut die künstlerische Entwicklung von Kiel ablesen“, sagt Stadtgalerie-Direktor Peter Kruska. Dafür stehen auch die 14 weiteren ausgewählten Künstler und Künstlerinnen, die eingeladen wurden, für die Ausstellung neue oder neu zusammengestellte Arbeiten beizusteuern. Eine große Bandbreite ist zusammengekommen, in der die Themen Natur und Technik dominieren, der Raum zur prägenden Größe wird - und sich, so Kruska, kaum noch Sparten festmachen lassen.

Versehrte Landschaften

Schon im Foyer saugt eine Spirale aus flüchtigen Zeichen den Blick an – Symbole der chinesischen Gebärdensprache, die Tian Wu in eine Weltschrift übersetzen möchte: „Die Körpersprache ist meistens aufrichtiger als das Gesprochene“, sagt der 28-Jährige aus Shandong, der seit 2020 an der Muthesius Kunsthochschule studiert.

Als quasi dekonstruierte Hecke hängen die Thuja-Sträucher im Raum, die Melina Bigale in einem Garten in Lübeck ausgegraben hat – Natur, die im Kunstraum und aus ihrem Habitat befreit zur Skulptur wird. Versehrt und in ein Bauzaun-Dreieck eingesperrt, zeigt sich die Landschaft in der filmischen Installation von Anne Nitzpan, eine Raumerkundung und kritischer Kommentar zum umstrittenen Bau der Möbelfirma Höffner auf dem Kieler Schrebergartengelände Prüner Schlag.

Neue Möglichkeiten der Körperlichkeit

Verstörend die verclustertern, fragmentierten oder verfremdeten „Body Options“, die Mateusz Dworczak in seinem Filmloop aus Bildern montiert hat, die ein Algorithmus aus einem Fotofundus von Räumen und Tänzern in Bewegung generiert. Oder die Keramiken von In Yung, deren Risse und Schrunden unmittelbar körperlich anmuten.

Daneben fällt auf, wie viele der jungen Künstler auf alte Handwerks- oder Drucktechniken zurückgreifen. Jan Grollmuß färbt Stoffe mit eigens entwickelten Farben und collagiert sie zu abstrakten Landschaften. Oskar Schroeder hat sich für seine unmittelbar am Ausstellungsraum entwickelte Skulptur die Technik des Stuckmarmors angeeignet - im 20. Jahrhundert oft als Fensterbank zu sehen. Und Paula König hat für ihre poetische Auseinandersetzung mit dem Thema Wasser und seiner Allgegenwart die um 1900 in der Fotografie gebräuchliche Technik der Cyanotopie wiederbelebt.

Wie implodiert wirken die Bilder, die Ruslan Barsegian jenseits des in der Malerei gängigen auf die Leinwand bannt: „Mich interessiert, was passiert wenn ich Dinge bewusst falsch mache“, sagt der in Russland geborene Künstler über seine Experimente. Geschichten erzählen die doppelbödigen Installationen von Jakob Braune, in denen sich Alltag und Erhabenes treffen – da kann dann schon mal ein Reigen aus Bärchenwurst um Charles Darwins „Entstehung der Arten“ herumtanzen und ironisch die Doppelbödigkeit der Welt bloßlegen.

Stadtgalerie, bis 20. Februar. Preisverleihung und Eröffnung, 10. Dezember, 19 Uhr (2G, begrenzter Platz). Es spricht Bürgermeisterin Renate Treutel. Di, Mi, Fr 10-17 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa, So 11-17 Uhr. www.stadtgalerie-kiel.de Katalog: 12 Euro