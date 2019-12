Junge Kunst in vielen Facetten

Kiel

Seit 1985 vergibt die Stadt den mit 5000 Euro dotierten Preis an Künstlerinnen und Künstler, die das 35. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Die Schau, wie immer in der Stadtgalerie, zeigt meist raumgreifende Arbeiten, die sich aufgrund einer geschickten Aufteilung mühelos behaupten können. Was bewegt die Künstler dieser Generation, was inspiriert sie? Die Antwort auf diese Fragen hat so viele Facetten, wie die Schau Teilnehmer. Gemalte Superhelden lassen ihre Muskeln spielen, uniformierte Spielmannszugmitglieder üben sich im Memory, eine Reihe nicht abgeschickter Briefe von Töchtern an ihre Mütter helfen bei der Selbstfindung, eine minimalistische Installation erinnert an einen verschollenen Segler.

Künstlerische Anregung zur Entschleunigung

Eine Anregung zur Entschleunigung gibt Maximilian Balser mit zwei Buswartehäuschen, die im Foyer den Weg in die Ausstellung säumen. Als Vorlage dienten Originale aus dem ländlichen Raum, wo das Warten auf den Bus auch mal etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen kann. Eine schöne Sache, findet Balser – die Besucher sind eingeladen, in den Objekten Platz zu nehmen. Und vielleicht die Gedanken schweifen zu lassen, die sich angesichts der Fotocollage an der Wand gegenüber einstellen könnten, wo Vera Kähler Tieraufnahmen aus alten Büchern mit Filmstills aus Hollywood-Streifen zu einer kryptischen Bildergeschichte verschachtelt hat.

Hannah Bohnen und die Bewegungsphänomene

Der Eingangsbereich der Galerie ist der Preisträgerin gewidmet. Hannah Bohnen beschäftigt sich mit Bewegungsphänomen, eingefroren in künstlerischen Momentaufnahmen – nicht etwa mit der Kamera, sondern anhand von Objekten, die Assoziationsräume öffnen. So könnten sich die zwei große Spiralen aus Stahl, die sie als Bodenarbeit ausgelegt hat, sowohl nach rechts als auch nach links weiterbewegen. „Die Dinge dürfen ein Geheimnis behalten“, so die Preisträgerin, die sich in anderen Arbeiten unter anderem mit der Beiläufigkeit von Signaturen beschäftigt.

Graue Kolosse, ffederleichte Berge

Leichtes und Schweres trifft im Nachbarraum aufeinander. Auf filigranen Sockeln und spiegelnden Bodenplatten hat Regine Schulz gewichtige Zementgüsse platziert, graue Kolosse, die so sehr an Bergformationen erinnern, dass ihre tatsächlich zufällige Entstehung kaum vorstellbar ist. Berge finden sich auch in der federleichten Zeichnung von Ying-Chih Chen. Nach elf Jahren in Deutschland reflektiert die aus Taiwan stammende Künstlerin das Thema Heimatlosigkeit mit einem doppelten Kunstgriff: Das luftige Bergmassiv, das sie mit Grüppchen gesichtsloser Menschen bevölkert, ist nicht mit Chinatusche sondern mit Edding gezeichnet – allerdings auf Chinapapier und im Stile asiatischer Kalligraphie.

Installation aus Fotografien und Keramik

Die Bilderflut des Internet thematisiert Juan Blanco, Kalle Spielvogel bringt zu kosmischen Klängen Hunderte Lichtpunkte in Bewegung, in einem gleichermaßen faszinierenden wie verwirrenden Mix aus Selfies, Scans und 3-D-Aufnahmen reflektiert Hannes Fleckstein die eigene Identität im Spiegel sozialer Medien. Und dann ist da noch die Installation mit Fotografien und Keramik von Lena Kaapke. Der Respekt vor der Leistung chinesischer Keramikkünstler gab den Anstoß für die ausgeklügelte Arbeit, für die sie just mit dem Landesschau-Förderpreis ausgezeichnet wurde. „Ich wusste ja nicht, dass ich den Preis bekomme“, sagt sie beinahe entschuldigend. Für Peter Kruska kein Problem. „Im Gegenteil“, so der Leiter der Stadtgalerie. „Wir sind stolz, dass wir die Arbeit auch hier zeigen können.“

Stadtgalerie Kiel, Andreas-Gayk-Straße 31. Bis 16. Februar. Di,Mi,Fr 10-17, Do 10-19, So,So 11-17 Uhr. Katalog 12 Euro

