Kiel

Die Stadt, sagt Doris Tillmann, habe sie als „ganz befreiend“ empfunden, als sie 1981 zum Studium nach Kiel kam. In Lübeck, wo sie geboren und aufgewachsen ist – „da schreit einem ja jedes Gebäude entgegen: Du bist Lübeckerin.“ In Kiel dagegen ist die Geschichte durch die Kriegszerstörungen im Stadtbild kaum sichtbar, damit auch die lokale Identität weniger ausgeprägt. Herausforderung und Freispiel zugleich für die promovierte Volkskundlerin, als sie 2004 als Direktorin des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums sowie des Stadtarchivs antrat.

Stadtmuseum Kiel: Lokal begrenzt, aber weit im Horizont

„Ein Stadtmuseum ist lokal begrenzt – das aber in aller Breite der Themen“, sagt Doris Tillmann. Die hat sie in den Ausstellungen der letzten 17 Jahre umfassend aufgefächert: Von der Nordlandreise über die Skandinavien-Sehnsucht der Deutschen (2010) über den Kiel-Fotografen Theodor Möller (2015) oder Kiel kocht bis zur großen, viel beachteten Ausstellung über 100 Jahre Matrosenaufstand (2018). Die Geschichte des Alltags reizt Doris Tillmann, die „kleinen“ Themen, in denen sich das große Ganze spiegelt – und die politische Geschichte. „Wir möchten hier auch Vorstellungen brechen“, sagt sie. So wie in der laufenden Ausstellung über die Siebziger: „Das war ja mehr als Prilblumen und Schlaghosen. Da gab es RAF und Arbeitslosigkeit.“

Doris Tillmann: Wichtig ist der Blick hinter die Klischees

Mit verstaubter Heimattümelei hat Doris Tillmann nichts am Hut: „Geschichte macht uns aus. Und auch das Bedürfnis nach lokaler Identität ist da“, sagt sie, „aber das Brauchtum haben wir hier immer als Klischees enttarnt.“ Der Blick hinter das Klischee war ihr wichtig, die Frage: „Wie ist das gängige Bild – und was erzählen die Objekte?“ In der unmittelbaren Begegnung mit den Gegenständen findet Tillmann einen anderen Zugang zur Geschichte als über eine historische Dokumentation oder das digitale Abbild: „Das Wesentliche am Museum ist die Sammlung. Wir sind das analoge Gedächtnis der Stadt.“

Um zehntausend Objekte in 17 Jahren erweiterte Sammlung

Wenn Doris Tillmann erzählt, entsteht ein Gefühl dafür, wie das Museum lebendig bleibt, indem es seine Sammlung ständig neu befragt, seine Objekte stets neu mit der Gegenwart abgleicht. „Die Sammlung wird mir fehlen“, sagt die 63-Jährige und blättert nochmal eine Rolle mit Plakaten auf. „Da ist ja jedes Stück durch meine Hand gegangen.“ Über zehntausend Objekte sind in den 17 Jahren ihrer Leitung dazugekommen. Ein Plakat von 1909 zum Beispiel, das zur Kieler Woche einen Flugwettbewerb auf dem Nordmarksportfeld ankündigte: „Das älteste Luftfahrtplakat der Welt“, sagt sie. Satte 40 Meter flog damals der Sieger, der auch der einzige Titelanwärter war, nachdem sein Konkurrent bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Doris Tillmann: Plakate als Steckenpferd

Plakate sind ihr Steckenpferd, den Bestand hat Doris Tillmann kontinuierlich ausgebaut, auf Flohmärkten gestöbert und auf Ebay. „Plakate bleiben. Die wirken weit über ihre Zeit hinaus“, sagt die Wissenschaftlerin, „sie erzählen Geschichte in Wort und Bild. Und es steckt Handarbeit darin.“ Und sie finden sich zu fast jedem Thema, egal, ob das eine Schau historischer Finnland-Reiseplakate ist oder das Politische in der Ausstellung Luftkrieg und Heimatfront, die 2020 wegen Corona ohne das geplante Rahmenprogramm über die Bühne ging. „Wir haben den Blick auf die Bombenopfer gewagt“, sagt sie. „Ein Thema, zu dem die Haltung immer schwierig war.“ Auch solche Themen hat sie bearbeitet.

Abschiedsausstellung im Juni

In ihrer Abschiedsausstellung soll im Juni noch einmal ein Querschnitt durch die Plakate zu sehen sein, begleitet von einem ausführlichen Katalog. Mehr Ausstellungsfläche hat sich Doris Tillmann manchmal gewünscht, als die 1000 Quadratmeter im Warleberger Hof, „der ja selbst ein Museumsstück ist“. Die Beschränkung hauptsächlich auf den Bestand ist da Programm. Wertvolle Leihgaben sind schon auch wegen der klimatischen Bedingungen in dem historischen Gebäude schwer zu bekommen. „Aber da ist der politische Wille gefragt…“, sagt Doris Tillmann, ergänzt aber auch: „Wir müssen hier keine Kostbarkeiten ausstellen. Wir fragen: Was ist wichtig für die Stadtgeschichte?“

Sanierung des Warleberger Hofs und der Fischauktionshalle

Schwer vorstellbar, dass die Frau, die hier mit unüberhörbarer Leidenschaft für das Museum spricht, sich gleichzeitig freut auf den Ruhestand. „Doch“, sagt sie, „es ist der richtige Zeitpunkt.“ Sie hat die Sanierung des Warleberger Hofs und der Fischauktionshalle mitgemacht, die Ausweitung ihrer Verantwortlichkeit auf die Metallgießerei als drittes Haus sowie das Thema Erinnerungskultur. „Das Stadtmuseum wird nicht als groß wahrgenommen. Es ist aber mit seinen vielen Dependancen ein großer Verantwortungsbereich.“

Nachfolger: Johannes Rosenplänter

Sie freut sich auf ihren Garten um den Hof in Moorsee – und darauf, den Kopf freizukriegen. Und es hilft, dass sie das Museum bei ihrem Nachfolger (und ehemaligem Referendar) Johannes Rosenplänter und ihrem Team „in guten Händen weiß“. „Wir sind hier als Team gewachsen“, sagt Doris Tillmann, „und es ist toll zu wissen, dass dieses Team weitermacht.“