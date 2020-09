Kiel

" Malerei in Kiel um 1900 unter dem Einfluss des Impressionismus" heißt die aktuelle Schau im Stadtmuseum, die eine für die Malereigeschichte Kiels wichtige Epoche beleuchtet.

Gemälde aus Beständen des Stadtmuseums und der Landesbibliothek

„Viele innovatorische Strömungen fanden damals Eingang“, sagt Museumsdirektorin Doris Tillmann, die sich freut, nach längerer Pause wieder Gemälde in den historischen Räumen des Warleberger Hofes präsentieren zu können. Die insgesamt 60 Werke von rund 20 Künstlern stammen aus Beständen des Museums sowie der Landesbibliothek Schleswig-Holstein. Die Ausstellung bildet somit den Auftakt zu einer Sammlungskooperation, die künftig intensiviert werden soll.

"Wir konnten aus dem Vollen schöpfen"

Lichtreflexionen auf Förde und Pfützen, das geschäftige Treiben der Fischer auf ihren Booten, der Bauern auf dem Feld oder der Menschen in der Stadt: Nicht nur für den Kiel-Kenner gibt es beim Rundgang vieles (wieder) zu entdecken. „Wir konnten aus dem Vollen schöpfen, denn beide Sammlungen ergänzen sich gut“, so Tillmann, die die Schau gemeinsam mit Katrin Seiler-Kroll kuratiert hat.

Stoltenberg , Mißfeldt und Olde in Paris

Arbeiten von Fritz Stoltenberg sind dabei, von Friedrich Mißfeldt oder Hans Olde – drei Künstler, die sich in Paris von den französischen Impressionisten ausbilden ließen. Olde gründete nach seiner Rückkehr 1894 mit Georg Burmester die Schleswig-Holsteinische Kunstgenossenschaft, um eine eigenständige norddeutsche Freilichtmalerei zu etablieren. Burmester wiederum betrieb in Kiel gemeinsam mit Fritz Stoltenberg eine Malschule, aus der unter anderem die Künstlerinnen Adele Repenning und Mathilde Kliefert-Gießen hervorgingen, beide ebenfalls mit einem Gemälde in der Schau vertreten.

Strand, Landschaften und Werftindustrie

Fokussiert auf heimatliche Motive, wurden Meer und Strand, die Landschaften rund um die Förde sowie Szenen aus der Stadt und der Werftindustrie zum Gegenstand der hiesigen Impressionisten. Während Künstler wie Stoltenberg, Olde oder der Hamburger Ernst Eitner sich nicht scheuten, ein ungeschöntes Arbeits- und Alltagsleben unter trübem norddeutschen Himmel zu zeigen, lässt Mißfeldt einen Hang zur Idealisierung erkennen. Seine bäuerlichen Szenen baden in strahlendem Sonnenlicht und überhöhen die ländliche Lebenswelt.

Lichtreflexe auf dem Wasser als Herausforderung

Obwohl thematisch gehängt, zeigt die Schau, wie sich die Künstler stilistisch von der akademischen, dem Naturalismus verpflichteten Malweise hin zur getupften, luftigen Malerei des Impressionismus entwickeln. Die Flüchtigkeit der Lichtreflexe auf dem Wasser stellt sie dabei vor eine besondere Herausforderung. „Mit zähem Eifer“ habe er sich an die Arbeit gemacht und „ein Jahr lang immer wieder den Sonnenschein und den Sonnenreflex auf dem Wasser studiert“, bis er „fast blind wurde“, schreibt Burmester 1893. Noch düster und schwerblütig mutet ein frühes Gemälde von 1890 an, Hell-Dunkel-Kontraste sind ausgeprägt und die Pinselstriche fein und flächig gesetzt. Dem Pointilismus verwandt scheint dagegen das Bild Im Nebel (1919). Das Motiv, ein Schiff auf hoher See, verschwimmt in bunten Farbtupfern – ein Stimmungsbild aus Licht, Luft und Atmosphäre.

Dänische Straße 19. 27. September bis 7. März. Di-So 10-18, Do 10-20 Uhr. Eintritt frei.

Öffentliche Führungen sonntags von 15.30 -16.30 Uhr (maximal 10 Personen, Kosten: 1 Euro pro Person). Gruppenführungen auf Anfrage und nach Anmeldung unter Tel. 0431/901-3488 oder 901-3425 (Kosten: 50 Euro pro Führung). Schulklassen auf Anfrage.

