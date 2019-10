Auf der gerade stattfindenden Comic Con in New York konnten sich " Star Trek"-Fans über zwei Leckerbissen freuen. Zum einen wurde endlich das Startdatum von " Star Trek: Picard" verraten: Am 23. Januar 2020 startet die Serie bei CBS All Access in den USA. Nur einen Tag später feiert " Picard" in über 200 Ländern - darunter auch in Deutschland - bei Amazon Prime Video seine Premiere, wie der Versandriese bekanntgab. Zum anderen wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der bekannte Gesichter zeigt.

Der erste Trailer überraschte bereits mit Rückkehrern wie Data und Seven of Nine. Der neue Trailer von der Comic Con legt jedoch noch einmal einen oben drauf und präsentiert neben Sir Patrick Stewart (79, " Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert") als Jean-Luc Picard auch Jonathan Frakes (67) als William T. Riker und Marina Sirtis (64) als Deanna Troi. Die erste Staffel von " Star Trek: Picard" wird aus zehn Episoden bestehen, die jeweils wöchentlich erscheinen sollen.

