Es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass man sich eine Karte kaufen kann und Künstler für einen auf der Bühne stehen. Es ist etwas Besonderes, das nur das SHMF geschafft hat – „als einziges Musikfest in ganz Europa – trotz Corona ein gangbares Format zu finden“. So beschrieb es Festival-Intendant Christian Kuhnt in seiner Begrüßung. Er war sichtlich gerührt, sagte: „Ich kann mein Glück kaum fassen.“

Daniel Hope moderierte auf Englisch

Der „Sommer der Möglichkeiten“ bietet eine Auswahl an Konzerten unter strengen Auflagen. Ausverkauft war dieses erste Konzert der Saison – mehr als 250 Personen durften nicht kommen und auch das nur sehr diszipliniert. Moderiert wurde das Konzert an dem verhalten sonnigen Spätnachmittag von Daniel Hope (46), der sein Publikum mit einem breiten norddeutschen „Moin“ begrüßte. „Ist das schön, hier zu sein“, sagte er strahlend und zeigte damit, dass auch die Künstler es genossen, wieder vor Publikum auftreten zu können. Hope hat in Lübeck studiert, ist ein Weltbürger: geboren in Südafrika, aufgewachsen in London mit Yehudi Menuhin als eindrucksvollem Vorbild gleich nebenan. Moderiert wurde überwiegend auf Englisch, weil das Konzert ja per Stream „in die ganze Welt geht“, wie sowohl Hope als auch Kuhn mit berechtigtem Stolz bemerkten.

Junger Lübecker Musiker Ilja Ruf machte den Anfang

Als ersten Musiker kündigte Hope den 19-jährigen Lübecker Ilja Ruf an. Der Pianist und Komponist spielte zum Einstimmen seine Komposition für Klavier solo „La Danse de la Lune“. Nach einem kontemplativen Beginn wurde das Werk rasch jazzig, dann sehr virtuos und rhythmisch anspruchsvoll, wofür Ilja Ruf viel Applaus erntete. Danach spielte und sang er den Jazz-Standard „Make Someone Happy“. Das war weniger gut, denn Rufs Stimme hat nicht die gute Ausbildung wie seine pianistischen Hände sie haben. Sehr angestrengt und gedrückt klangen die höheren Töne. Was die Technik nicht hergab, kompensierte er mit Lautstärke und das funktionierte nicht. All das Charisma, das er im ersten Werk spielerisch erzeugt hatte, war dahin. Mit der Eigenkomposition „ Marie Bella“ für Violine und Klavier war er dann wieder auf sicherem Boden: Klangvoll war das Klezmer-Stück, eine Mischung aus Melancholie und schwelgenden Klängen. Daniel Hope und Ilja Ruf genossen das virtuose Miteinander sichtlich.

Hope spielte auch mit Folkmusikern aus Dänemark

In zweiten Teil des Konzertes bat Hope Gäste aus Dänemark auf die Bühne: Helene Blum und die Harald Haugaard Band. Die Dänen spielten Folk. Mit sommerlichen Songs begann es volkstümlich, aber nie bieder. Es folgten Kompositionen von Helene Blum und eine Hommage an den dänischen Komponisten Carl Nielsen. Helene Blum hat einen mädchenhaften, aber tragenden Sopran. Sie überzeugte nicht nur mit ihrer schönen, reinen Stimme und ihrer liebenswürdigen Art zu moderieren, sondern auch mit ihrem Talent, ganz natürlich mit der Band und den Zuhörern in Kontakt zu gehen – kurz gesagt: Sie wickelte ihr Publikum um den Finger. Musikalisch lupenrein und inspirierend spielten auch die andere Bandmitglieder: die Cellistin Kirstine Elise Pedersen, der Gitarrist Mikkel Grue, der Schlagzeuger Sune Rahbek und Geiger Harald Haugaard.

Der Nachmittag verging wie im Fluge und war für alle Anwesenden ein sommerlicher Höhepunkt.

