Musik eröffnet neue Räume

Kiel

Die USA befinden sich in den 1930er Jahren in der Großen Depression. Jeder vierte Amerikaner ist arbeitslos und der Mittlere Westen wird seit Jahren von einer großen Dürre heimgesucht. Wie die Familie Joad verlassen hunderttausende Farmer ihre Heimat und ziehen in der Hoffnung auf Arbeit und eine bessere Zukunft in das „gelobte Land“ Kalifornien. Aber das vermeintliche Paradies entpuppt sich als kapitalistische Hölle der Ausbeutung und Erniedrigung. Mit großer Wucht erzählt Steinbeck, die, wie Kreutzfeldt findet, „biblische Geschichte“ vom Schicksal der Joads, von ihrer entbehrungsreichen, von Leid und Verzweiflung geprägten Reise.

„Die Zwischenkapitel sind bei uns Songs“

Musik spiele in seiner Inszenierung eine zentrale Rolle, sagt Kreutzfeldt, der seine nunmehr achte Regiearbeit in Kiel vorstellt. Steinbeck habe in seinem Roman den Handlungsfluss immer wieder unterbrochen, damit ein Erzähler in kurzen Zwischenkapiteln eine weitere Reflexionsebene für die vielfältige Motivik der Geschichte schaffen könne, so der Regisseur. „Und eben diese Zwischenkapitel sind bei uns Songs, gespielt von einer Live-Band. Band und Songs treten bewusst aus dem Bühnengeschehen heraus, spinnen die Atmosphäre aber weiter und öffnen so neue Räume. Die Songs müssen sinnlich sein, Zeit schaffen und zum Innehalten anregen, sie sollen Emotionen auf ihre Weise transportieren.“

So universell und heutig wie möglich

Obwohl das Flüchtlingsthema traurigerweise brennend aktuell sei, würde eine „tagespolitische Interpretation den Stoff verengen und die vielen Dimensionen, die das Stück enthielte, vernachlässigen“, sagt Dramaturgin Mona Rieken. Und Kreutzfeldt ergänzt, „es ist auch gar nicht so sehr die Frage, warum das Stück in Zeiten von Trump und der Flüchtlingskrise auf dem Spielplan steht. Es ist doch vielmehr die Frage, warum haben wir in diesen Zeiten das Bedürfnis, dieses Buch wieder aus dem Regal zu nehmen.“

Der Regisseur, der auch für das Bühnenbild zuständig ist, und die Kostümbildnerin Katharina Beth sind sich aber einig, dass der Stoff schon sehr amerikanisch sei, was sich natürlich auch in Kostümen, Bühnenbild und Ton widerspiegeln würde. Gleichwohl habe man versucht, die Kostüme über einige typisch amerikanische Anleihen hinaus, „so universell und so heutig wie möglich zu gestalten, damit jeder Zuschauer seine eigene Fantasie mit heranziehen kann“ führt Beth aus.

Insgesamt aber werde die Inszenierung „diesen typisch amerikanischen Sound“ ausstrahlen, verspricht Kreutzfeldt abschließend, und verrät,, „der erste Ton im Stück ist eine Slide-Guitar.“

Premiere: Schauspielhaus (Holtenauer Str. 103) Sa. 5. 10., 20 Uhr. Restkarten: Tel. 0431/901901, www.theater-kiel.de