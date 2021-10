Kiel

Auf eine Erfahrung hätte Stephan Orth während seiner Chinareise gut verzichten können: wie Hund schmeckt. „Eine Mischung aus Rind und Schwein, nur deftiger“, erzählt er seinem Publikum im Studio, wo er aus seinem Bestseller „Couchsurfing in China“ las. Ausführlich schildert der Reisejournalist die Mahlzeit mit seinen Gastgebern. Zweimal musste die Lesung bereits Corona-bedingt verschoben werden, mittlerweile hat Orth bereits das vierte Buch der Reihe verfasst, „Couchsurfing in Saudi Arabien“.

Bevorzugt Länder mit schlechtem Ruf

Im Iran und in Russland war Orth bereits mittels des Onlineportals „Couchsurfing“ unterwegs gewesen, woraus ebenfalls Bestseller resultierten. Er habe „eine Vorliebe für Länder, die einen schlechten Ruf haben“, leitet der Reporter seine Lesung ein, für solche, die man „nicht leichten Herzens bereist“. Spannend sei daran, andere Seiten der Länder kennenzulernen, jenseits der Klischees – und vor allem die Leute dort. Woran er sich bei der Auswahl orientiere, fragte ein Zuschauer im Anschluss. Gute Dienste leiste da die Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen – von unten betrachtet.

Kneifen beim Essen war keine Option

Das Verspeisen des eigens zu seinen Ehren geschlachteten Familienhundes Xiao Bai aus dem Wok bewältigte Orth mit möglichst wenig Zungenberührung, reichlich Reis und großzügigem Konsum von Hirseschnaps. Kneifen sei keine Option gewesen – da extrem unhöflich gegenüber seinen Gastgebern in dem chinesischen Dorf.

Rasante Entwicklung, totale Überwachung

Anschaulich zeichnet der Reisejournalist aus Hamburg ein facettenreiches Bild von seiner Reise „durch die Wohnzimmer der neuen Supermacht“, wie es im Untertitel heißt. Wo sich in den Millionenstädten riesige Wolkenkratzer recken, die Busse und Taxis mit Strom fahren und das Land in einem „unfassbaren Tempo“ entwickle, aber auch zu einem totalen Überwachungsstaat. Wo Fußgänger fotografiert werden, die bei Rot über die Ampel gehen, und das Bild dann auf einer großen Leinwand erscheint – eine Art digitaler Pranger.

„Ich war überrascht, wie sorglos die Leute hier waren und wie wenig misstrauisch gegenüber der Regierung“, erzählt Orth. Aber die Propaganda funktioniere eben gut. Allerdings gebe es natürlich auch kritische Vertreter wie die Künstlerin, in deren kunterbunter Dreizimmerwohnung voller Bilder Orth nächtigen durfte und die von einem „Nazi-Regime“ sprach. Unabsichtlich wohnte er einem Streit zwischen der Malerin und ihrer linientreuen Mutter bei – „in den 15 Minuten habe mehr über China gelernt als in einer Woche“. Extrem unwohl fühlte Orth sich in Kaschgar, der Hauptstadt der Provinz Xinjiang, wo Abertausende von etliche Uiguren, eine muslimische Minderheit, in Umerziehungslagern festgehalten werden.

Gewidmet habe er das Buch übrigens dem verspeisten Hund. „Mehr konnte ich nicht tun.“