Normalerweise würde es brummen dieser Tage in der ehemaligen Eisengießerei Carlshütte in Büdelsdorf. In den riesigen Hallen wie im Skulpturenpark. Aber die Corona-Pandemie hat auch der XXL-Ausstellung Nordart den Sommer verhagelt. Ein Besuch bei den Machern in den verwaisten Hallen.