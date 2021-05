Wacken

Im Zentrum des fiktionalen Mehrteilers sollen die W:O:A:-Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner stehen, ihre langjährige, enge Freundschaft und ihre Vision eines Metal-Festivals - das 1990 gerade mal 800 Besucher zählte und 2019, bei der bislang letzten Ausgabe vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, rund 85.000.

Florida Film hat sich Rechte gesichert

Die exklusiven Rechte für die Verfilmung hat sich Florida Film gesichert, eine 2019 gegründete Berliner Produktionsfirma und Tochter des Unternehmens, die die Shows des Fernsehmoderatoren-Gespanns Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf produziert.

Wacken-Erfinder kramen in Erinnerungen

Erzählt werden soll die Geschichte auf und hinter den Bühnen, Jensen und Hübner kramen dafür in ihren Erinnerungen. Er sei eigentlich kein nostalgischer Typ, sagt Jensen, „aber es macht Spaß, sich für dieses Projekt durch unsere wilde Vergangenheit zu wühlen. Da muss ich die Gelegenheit nutzen, mich auch mal bei allen zu bedanken, ohne die unsere Geschichte nicht zu einer geworden wäre, über die man eine Serie drehen kann".

„Geschichte vom Glück im Rausch“

Produzenten des Projekts sind Anne Solá Ferrer und Regisseur Lars Jessen zusammen mit Charly Hübner („Polizeiruf 110“), der mit Julia Meyer und Ingo Haeb an den Drehbüchern arbeitet und auch in der Serie mitspielen wird. "Die Geschichte vom Glück im Rausch der ewigen Feier des Lärmes und der Liebe, eingebettet im Kosmos von stromverzerrten Gitarrenklängen und Heldengeschichten, abgeschottet im eigenen ‚Schlaraffenland‘ der Wildheit und der Sorglosigkeit“ solle erzählt werden, so Charly Hübner, der als Showrunner die Serie leiten wird. Und es sei auch „die Geschichte davon, wie Thomas und Holger das ganze Dorf Wacken, wie einst schon Asterix und Obelix in Gallien, zusammenraufen, um alle Sorgen dieser Welt in Kult und Party zu verwandeln“.

Charly Hübner hat ein Herz für harte Musik

Der Hamburger Charly Hübner ist keiner, der mit Heavy Metal oder Punkrock fremdelt. „Metal wird ja immer so abgetan als Freakzeug, aber wenn man da mal genau reinhört und den Musikern zuguckt - gerade so bei den Bands aus den 80er Jahren wie Metallica und Slayer -, dann ist das hohe Kunst“, sagte er im vergangenen Jahr in einem Interview. 2013 bestritt der Schauspieler mit seiner „Polizeiruf“-Kollegin Anneke Kim Sarnau die mehr als fünfstündige NDR-Doku „Alles auf schwarz - Wacken!!!“, bei der sie Rammstein, Alice Cooper und Heino interviewten. Beim Dokumentarfilm „Wildes Herz“ (2017) über die Punkband Feine Sahne Fischfilet übernahm Hübner mit Sebastian Schultz Regie und Drehbuch. Im Herbst erscheint Hübners biografisch geprägtes Buch über die Band Motörhead - sein erstes überhaupt.