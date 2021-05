Hasenmoor

Normalerweise spielten Künstler dieses Kalibers solche Kapazitäten natürlich nicht, sagt Veranstalter Michael Hilgers. Der Geschäftsführer der Hockeyparks Betriebs GmbH & Co. KG und Betreiber des Sparkassenparks Mönchengladbach plant in den kommenden Monaten Open Airs mit Strandkörben auch noch an weiteren elf Standorten, unter anderem Hamburg, Berlin, Nürnberg, Regensburg und Mönchengladbach. „Bei den Künstlern geht‘s hauptsächlich darum: Will ich jetzt den zweiten Sommer nichts machen, oder will ich doch was machen?“

Ticketabsatz laufe bereits "sehr gut"

Verkauft werden die personalisierten Karten, die allerdings auch weitergegeben werden können, jeweils für beide Plätze im Strandkorb und kosten zwischen 50 und 60 Euro. Der Ticketabsatz laufe für einen so frühen Zeitpunkt „sehr gut“, sagt Hilgers, „ich bin sehr überrascht, es sind schon deutlich über 10 000 Karten verkauft“. Bereits ausverkauft ist ein Konzert von Johannes Oerding, tags zuvor gibt‘s eine Zusatzshow. Laufend werden Künstler nachnominiert. Den Auftakt soll Max Giesinger am 14. August bestreiten, Fritz Kalkbrenner wird dann am 26. September der derzeit letzte Act sein.

Verteilt auf Inseln mit Strandkörben

Das Ganze sei eine Mischkalkulation und könne sich mit Blick auf mehrere Standorte „nur über die Masse rechnen“, bestätigt Hilgers, den die „Bild“-Zeitung vor zehn Jahren mal den „Konzertkönig vom Niederrhein“ genannt hat und der übrigens mit der Hockey-Nationalmannschaft 1988 Silber und 1992 Gold bei Olympia holte. Die Zahl von 1500 Besuchern orientiere sich beim Flugplatz Hartenholm am Platzbedarf, erklärt der Veranstalter. Verteilt werden die Gäste, die durch mehrere Eingänge aufs Gelände gelangen, auf Inseln mit Strandkörben und eigenem Toilettenblock. Auf Wunsch können sie ein Gastro-Paket in einer Kühlbox ordern. In und vor dem Strandkorb braucht es keine Maske, ansonsten ist sie Pflicht. Geparkt wird auf dem Gelände.

TV-Sendung brachte die Idee

Geboren wurde die Idee zum Strandkorb Open Air im April vergangenen Jahres, nach dem ersten Lockdown. Da sah Hilgers in einer TV-Sendung Bilder von verwaisten Strandkörben an der Nordsee und dachte sich: Die wären doch eigentlich optimal für Konzerte – Sitzplätze samt Urlaubsgefühl. Hilgers schaffte Körbe fürs erste Open Air in Mönchengladbach an. Plante dort zunächst mit 25 Shows, nachher wurden es 63. Rund 50 000 Gäste seien es schließlich insgesamt gewesen. „Da haben wir gedacht, okay, nun ist gut, nächstes Jahr läuft ja wieder alles normal“, erinnert sich Hilgers. Doch als sich dann das Gegenteil abzeichnete, seien Vorschläge von Kollegen gekommen, das Ganze doch vielleicht mal als Tour zu konzipieren.

Beim "Werner"-Rennen Gelände sondiert

Das Gelände in Hartenholm kannte Hilgers noch von seinem Besuch des „Werner“-Rennens 2019. Kein Privatvergnügen damals, bestätigt er lachend. Er kenne Holger Hübner, Mitbegründer des Wacken-Open-Airs und damals Veranstalter des Events, „sehr gut“ und habe ihm damals eine Künstlerin vermittelt. Vor ein paar Wochen hätten sie miteinander gesprochen, Hilgers noch auf der Suche nach einem geeigneten Gelände in Norddeutschland für sein Strandkorb-Festival. Man sei sich schnell einig gewesen.

Inzidenzwerte: Veranstalter optimistisch

Für Hartenholm sehe er hinsichtlich der Corona-Inzidenzwerte ab Mitte August „überhaupt kein Problem“, sagt Hilgers, was die Wahrscheinlichkeit betreffe, dass es mit dem Festival klappe. Vor allem auch angesichts der Kapazitätsgröße „mit einzelnen Inseln, wo sich maximal 300 Leute begegnen können“. Zudem gebe es „ja auch schon Rufe aus der Politik, wir müssen ab Ende Mai den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie sich lieber draußen aufhalten als drinnen“.