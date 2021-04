Hamburg

Musikhistorische Glücksfälle waren es meist, wenn große Komponisten mit den Rundfunkorchestern der ARD eigene Werke erarbeiteten. Darüber, ob der frankophile Russe Igor Strawinsky (Foto: Timpe) ein guter Dirigent war, gehen die Meinungen weit auseinander. Aber dass der Eigenwillige genau wusste, was er in seinen Meisterwerken hören wollte, dürfte wohl unbestritten sein.

Strawinskys Affinität zu Hamburg

Zu Hamburg entwickelte der Komponist seit den späten 50er-Jahren eine besondere Affinität. Mit dem NDR Sinfonieorchester und dem NDR Chor arbeitete Strawinsky intensiv zusammen – in den Konzertsälen der Hansestadt und auf gemeinsamer Tournee in die Schweiz und bis nach Venedig.

Strawinsky-Festival des NDR in Hamburg und Hannover

Aus Anlass des 50. Todestages legt der NDR bis 11. April eine spannende Serie von Video-Livestreams via www.ndr.de/Strawinskyfestival auf. Zu erleben war zunächst der Chor unter Philipp Ahmann. Das Piano-Duo Koroliov setzt das Festival mit Strawinskys selten zu hörender Original-Bearbeitung des „Sacre“ für vierhändiges Klavier aus dem Jahre 1913 fort. Die NDR Radiophilharmonie Hannover unter Andrew Manze zeigt anhand von Violinkonzert (Solist: Julian Rachlin) und Sinfonie in C die neoklassizistische Perspektive.

Symphonisches und Bigband-Jazz

Das NDR Elbphilharmonie Orchester spielt unter Alan Gilbert „Apollon musagète“ und den „Feuervogel“. Schließlich beschwört die NDR Bigband unter ihrem Leiter Geir Lysne Strawinskys Liebe zum Jazz.