Streifzug durch Galerien in und um Kiel: Insekten, Perlen und viel Papier

Kiel

Unser Streifzug durch die Galerien umfasst diesmal Stationen im Kunstraum B und in der Galerie Brennwald in Kiel sowie im Freya Frahm Haus Laboe – und wir schauen auch schon ein wenig voraus, bevor wir die Ausstellungen im Überblick auflisten.

„Fliegen klatschen“ im Kunstraum B

Bei dem Begriff „Fliegenklatschen“ denkt man an jene schmucklosen, meist aus billigem Plastik gefertigten Werkzeuge, mit denen man sich lästige Insekten auf gewaltsame Weise vom Leib halten kann. Die aktuelle Ausstellung „Fliegen klatschen“ im Kunstraum B hat mit diesen legitimierten Mordwerkzeugen nichts gemein. In der Rauminstallation von Regine Bruhns trifft die Welt der Insekten auf die Menschenwelt. Mit ihren detailliert gefertigten keramischen und grafischen Arbeiten spürt sie dem Alltäglichen nach und macht das Unspektakuläre auf spektakuläre Weise sichtbar. „Mich interessieren die simplen und sublimen Töne der Natur, die uns alltäglich umgeben, aber oft übersehen und unerkannt bleiben“, so die gebürtige Kielerin, die nach einem Lehramtsstudium an der Christian-Albrechts-Universität derzeit ein Masterstudium in der Klasse für Freie Kunst und Keramik an der Muthesius Kunsthochschule bei Professorin Kerstin Abraham absolviert.

Wilhelminenstraße 35. Bis 18. Februar. Di - Fr 16 - 18 Uhr, Sa / So 11 bis 16 Uhr

Kunst mit Papier in der Galerie Brennwald

Es dient als Bildträger oder Material für Objekte, es wurde aufwendig geschöpft, geschnitten oder locker gerissen. Was man mit Papier alles machen kann, zeigen fünf Künstlerinnen in ihrer Ausstellung „Papier“ in der Galerie Brennwald. Unterschiedliche Papierarten nutzt Corinna Kraus-Naujeck für ihre unverwechselbare Malerei, die Naturdruck und freie Zeichnung verbindet, in der Galerie Brennwald, Meike Schlemmers Cut Outs scheinen durch das Spiel von Licht und Schatten über die Wandfläche hinaus zu wachsen.

Papier-Arbeiten in der Galerie Brennwald: Ausstellungsansicht mit Elke Schweigart, Renate Löding und Corinna Kraus-Naujeck. Quelle: UBR

Handgeschöpftes färbt Kirstin Rabe mit Pigmenten und Tusche und arrangiert das Ergebnis zu filigranen, seriellen Bildobjekten. Durch den Lichteinfall auf den monochromen Flächen werden unterschiedliche Texturen sichtbar, die den Eindruck von bewegten Strukturen hervorrufen. Auch die Prägedrucke von Elke Schweigart, die weißes Büttenpapier mit feinen Reliefstrukturen überzieht, fordern den Betrachter zum genauen Hinsehen auf. Vergleichsweise handfest kommen die Keramikobjekte von Renate Löding daher. Papier, das sie unter die Ton- oder Porzellanmasse mischt, verbrennt im Ofen und hinterlässt Einschlüsse und Risse, die jedem Objekt eine individuelle Zeichnung verleihen.

Hardenbergstraße 20. Bis 25. Februar, Di – Fr, 15 - 18 Uhr, sonntags: 15- 18 Uhr und nach Vereinbarung 0431-596 77 834 und info@brennwald-kunst.de

„DreiMalKunst“ im Freya Frahm Haus Laboe

Juliette Bergmann: „Reflektiert“, Fotografie kombiniert mit antikem Rahmen, zu sehen im Freya Frahm Haus Laboe. Quelle: FFH

Künstlerische Fotografie, experimentelle Malerei und Perlenschmuck sind derzeit im Freya Frahm Haus zu sehen „DreiMalKunst“ heißt die Schau mit Arbeiten von drei Kieler Künstlerinnen, die ganz verschiedenartige Exponate präsentieren. Mit ihren Fotografien in antiken Rahmen unternimmt Juliette Bergmann den Versuch, die Spuren der Zeit einzufangen, durch Überarbeitungen mit Acrylfarbe werden die Aufnahmen zu Unikaten. Leicht und duftig kommt die experimentelle Malerei von Susann Kasten-Jerke daher. Ihre abstrakt gehalten Sujets lassen Raum für eigene Assoziationen. Extravagante Schmuckstücke, darunter Colliers und Ringe gefertigt im alten Handwerk des Perlen-Stickens und -Webens, präsentiert Grafik-Designerin Susanne Hoff-Johannsen.

Laboe, Strandstraße 15. Mo-Fr 14-18 Uhr Sa/So 13-17 Uhr. Bis 13. Februar.

„Angespült“ in Laboe

Die Kunst- und Textildesignerin Angela Czaja aus Köln verbindet in der Ausstellung Kunst mit Umweltschutz." Quelle: s. Bilddatei

Gleich im Anschluss ist Angela Czaja mit ihrer Ausstellung „angespült“ im Freya Frahm Haus in Laboe zu Gast. Der Titel kommt nicht von Ungefähr, denn das Material, das den Bildern, Skulpturen und Objekten zugrunde liegt, ist Strandgut aus Kunststoff. Zunächst gesammelt, um die Strände davon zu reinigen, inspirierte die Farb- und Formenvielfalt der Fundstücke die Kölnerin, die als Lehrerin für Kunst und Textilgestaltung arbeitet und seit 2013 in Hamburg und Köln ausstellt, zu Kunstwerken der ungewöhnlichen Art. (18. Februar bis 6. März )

Videokunst in der Galerie Onspace

In Gaarden wird wieder einmal Videokunst gezeigt. Unter dem Titel „beyond REM“ präsentieren Patrick Wüst und Namesi in der Galerie Onspace Filmclips, die an Traumsequenzen denken lassen. Der in Kiel und Karlsruhe lebende Patrick Wüst baut Architekturmodelle, die er filmisch in Szene setzt.

Videostill von Patrick Wüst, Quelle: GONi

Es entstehen düster anmutende Videos, die er mit atmosphärischem Sound unterlegt. Anders die Arbeiten des Berliner Künstlers Namesi, der virtuelle, am PC konstruierte dreidimensionale Objekte animiert und zu farbstarken Videos verarbeitet. Letztere werden begleitet von gesprochenen Texten, angelehnt an die Literatur u.a. von Susan Sontag und Rainer Maria Rilke.

Iltisstraße 10. Eröffnung am 17. Februar, 19 Uhr. Bis 17. März. Di, Mi, Do jeweils 15-18 Uhr

„Tierisches“ im Filmporträt

Tiere stehen im Mittelpunkt der Schau „….tierisch...“, mit der die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein seit Oktober in den Räumen des Finanzministeriums gastiert. Die Ausstellung bietet noch bis 24. März einen Querschnitt durch die zeitgenössische Kunstszene des Landes und in allen gezeigten Arbeiten spielen „normale“ Tiere, mythische Fabelwesen, fantastische Kreaturen oder Comicfiguren eine Rolle.

“Tierisch“ geht es im Finanzministerium zu Quelle: xx

Unter anderem dabei sind Friedel Anderson, Fritz Bauer, Brigitta Borchert, Ernst von Domarus, Britta Hansen, Hanne Nagel-Axelsen und viele mehr. Da die Ausstellung bis auf Weiteres aus Coronagründen geschlossen ist, gibt es ein Filmportrait zur Ausstellung, das die Stiftung über https://www.sgvsh.de/newsroom/filmportraits zur Verfügung stellt.

Weitere Galerien in und um Kiel zeigen diese Ausstellungen:

AHRENSBURG

Galerie im Marstall: „Mariella Mosler – Must d‘Avantgarde“ (bis 13.3). Sa/So 11-17, Mi 11-17 Uhr. Lübecker Straße 8, Tel. 04102/70781015

ECKERNFÖRDE

Kunsthaus: Gesamtkunstwerke und Farbenzauber von Uwe Svensson. Mo-Fr 9-12, 14-18 Uhr. Amselweg 3, Tel. 04351/83655

EUTIN

Landesbibliothek: „Finde den Fehler“ – Irrungen der Kartographie (bis 15.2.). Fr 9.30-18, Sa 9.30-13, Di 9.30-18 Uhr. Schlossplatz 4.

FEHMARN

Café Traube: „Horizonte - Abstrakte Malerei von Regina Brock“ (bis 31.3.). Fr-So 10-17, Mi/Do 10-17 Uhr. Ohrtstr. 9-11.

HUSUM

Galerie Lüth: „en passant - Felix Martin Furtwängler“. Fr-So 10-18, Mi/Do 10-18 Uhr. Halebüll, Altendorfer Str. 21, Tel. 04846/456

Galerie Tobien: „Er-Sie-Es“, Druckgrafik (bis 26.2.22). Fr 9.30-18, Sa 9.30-15, Mo-Do 9.30-18 Uhr. Neustadt 8-10, www.galerie-tobien.de

ITZEHOE

Galerie 11: Einzelschau mit Mathias Meinel (bis 12.3.). Fr 15-18, Sa 11-14, Do 11-14 Uhr. Breitenburger Str. 1, www.galerie11.de

KAPPELN

Kunsthaus Kappeln: Keramik-Skulpturen von Heidi Hencken - gemalte Erinnerungen von Claus Vahle (bis 13.2.). Fr-So 11-17 Uhr. Poststr. 5, Tel. 04642/9643431, www.kunsthaus-kappeln.de

KIEL

Brunswiker Pavillon: „The world is not enough but it is uch a perfect place to start, my love“ - Klassen Interdisziplinäre künstlerische Praxis der Muthesius Kunsthochschule (bis bis 13.2.). Fr-So 11-16 Uhr. Brunswiker Str. 13.

Bürgergalerie des Finanzzentrums: Peter Nagel: „Prima Idea“, Frühe Skizzen, Entwürfe, Vor-Bilder (bis 25.2.). Mo-Fr 9-18 Uhr. Lorentzendamm 28-30.

Club 68: Lennart Holzborn: „White russian“ (bis 28.2.). Di-Sa ab 18 Uhr. Ringstr. 68.

Galerie Brennwald: „Papier“, Arbeiten von Corinna Kraus-Naujeck, Renate Löding, Kirstin Rabe, Meike Schlemmer, Elke Schweigart (bis 25.2.). Fr 15-18, So 15-18, Di-Do 15-18 Uhr. Hardenbergstraße 20.

Gemeindehaus Holtenau: „Licht“, Fotografien vom Fotoclub Kiel, Kieler Pixelschubsern, Kieler Fotowerk, Fotografen im DVE (bis 28.2.). Fr 10-18, Mo-Do 10-18 Uhr. Kastanienallee 18.

Kunstraum B: Regine Bruhns – „Fliegen klatschen“, bis 18.2., Mi-Fr. 16-18 Uhr, Wilhelminenstraße 35.

LABOE

Freya-Frahm-Haus: „DreiMalKunst“ - Malerei, Fotografie und Schmuck (bis 13.2.). Fr 14-18, Sa/So 13-17 Uhr. Strandstr.

LUTTERBEK

Galerie im Lutterbeker: „Malerische Notizen“ von Stefan Lage (bis 24.2.). Di-So 17-23 Uhr. Dorfstr. 11.

NEUMÜNSTER

Gerisch-Stiftung: „Zeitgenössische Kunst“. Sa/So 11-18 Uhr. Brachenfelder Str. 69.

PREETZ:

Kunstkreis Preetz: Jörg Kaminski – Hinter dem Licht. 13.2. bis 13.3.22, Fr-So 15-18 Uhr. Gasstraße 5 (1. Stock), Preetz. www.kunstkreispreetz.de

SANKT PETER-ORDING

Galerie Tobien: Holzschnitte, Druckstöcke und originale Ölbilder von Manuel Knortz (bis 3.4.). Fr/Sa 13-17, Mi/Do 13-17 Uhr. Wittendüner Geest 30.

SCHLESWIG

Landesarchiv SH: „Urlaubsort - Tatort - Drehort! 100 Jahre Filmset Schleswig-Holstein, 35 Jahre Landesfilmarchiv“ (bis 1.7.22). Mo-Fr 8.30-17 Uhr. Prinzenpalais.

SCHWENTINENTAL

Rathaus: Malerei, Grafik, Fotografien, Objektkunst und Installationen von Künstlern aus Schwentinental und Umgebung (bis 12.02.). Fr 8.30-12.30 Uhr. Theodor-Storm-Platz 1.