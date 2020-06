Lübeck

Inspiriert durch die Performance „The Artist is Present“ von Marina Abramovich (2010 im MoMa New York) wollen die jungen Interpreten an ungewöhnlichen Orten ein Stück individuelle Kultur in den corona-geprägten Alltag bringen. Die kostenlosen Konzerte (Spenden sind willkommen), ob klassische Komposition oder freie Improvisation, sind auf etwa zehn Minuten angesetzt. Ob Bratsche, Gesang oder Jazzklarinette – die Musiker kommen aus verschiedensten Stilrichtungen.

Bei aller Distanz ein Moment der Nähe

Erste musikalische Begegnungen gab es schon in einem kleinen Uhrenladen in Lübecks Altstadt (Foto): Am Anfang steht ein im Idealfall inspirierender Blickkontakt zwischen Interpret und Zuhörer. So werde „ein Moment absoluter Nähe und Intimität trotz Distanz erschaffen“, sagt Initiatorin Pauline Sachse, Professorin für Viola. „Es geht nicht um Geld oder Wirtschaftlichkeit einer Veranstaltung, es geht allein um das Sein.“

In einer Zeit, in der viele Menschen Einsamkeit erleben und Kultur meist nur auf Bildschirmen erfahren können, sollen die individuellen Einlagen ein in Gemeinsamkeit verpacktes Geschenk sein. Wer das mit Abstand kleinste Konzertformat erleben oder ermöglichen will, kann sich über die Website www.1to1 concerts.de melden.

