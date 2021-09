Kiel

Eigentlich ist es der Film zur Pandemie geworden: Eine Gruppe von Menschen flüchtet sich, um einer bedrohlichen Epidemie zu entgehen, an einen einsamen Strand. In einem Zombie-Film aber fangen so die Probleme erst richtig an. Auch in „Da wo andere Urlaub machen“, dem ersten Langfilm des Kieler Filmemachers Thies John. Fertig war der Horrorstreifen übrigens schon vor Corona – und die Premiere für Mitte März 2020 geplant. Am 21. September wird sie nun im Studio-Kino nachgeholt. Ein Gespräch über Strand, die Lust am Horror und kleine Budgets.

„Wo andere Urlaub machen“ ist als Horror-Kino angekündigt, klingt aber erstmal harmlos. Was erwartet den Zuschauer?

Ich habe ein Faible für Zombie-Filme – und so einen wollte ich machen. Jetzt ist es aber doch eher ein Endzeitdrama geworden. Mir geht es darum, wie sich Menschen in einer Grenzsituation verhalten. Wer denkt nur an sich? Wer an das Überleben der Gruppe? Und dazwischen steht die Figur eines Mädchens, das zwischen den Polen ausgleicht.

Am Horror-Genre schätzt Filmemacher Thies John die klaren Regeln. Quelle: Foto: privat

Und wo beginnt der Horror?

Naja, es gibt schon ein paar blutige Szenen. Ich habe sie aber so dosiert, dass sie wirken wie ein Schlag in die Magengrube. Das heißt, die Szene vermittelt gar nicht den Eindruck, dass es hier hart werden könnte – und dann kommt es wie aus dem Nichts ... Da habe ich mir ein bisschen den Godfather des Thrillers als Vorbild genommen. Alfred Hitchcock, der in „Psycho“ seine Hauptdarstellerin ja auf halber Strecke umkommen lässt. Daran hatte man erstmal zu knabbern. Und das wollte ich auch – dass der Zuschauer am Schockmoment noch eine Weile daran herumdenkt.

Woher kommt eigentlich Ihr Faible für den Horror und Splatter?

Mir gefällt, dass das Genre ganz klar gesetzte Regeln hat. Wie infizieren sie sich? Was wollen sie? Das muss man nicht lange erklären. Da zieht etwa ein Erkundungstrupp los auf Nahrungssuche – und ich muss gar nicht zeigen, was denen passiert. Was ich zeige, ist, in welchem Zustand sie zurückkommen. Oder wer überhaupt zurückkommt. Das sind Motive, die jeder kennt. Und damit zu spielen, macht Laune.

Das hört sich nach Botschaft an …

Ja, das soll es auch. Mir geht es gar nicht so ums Gruseln, sondern um das Kopfschütteln, das Gefühl im Zuschauer, der sieht, wie hier Grenzen überschritten werden, wie sich die Figuren entmenschlichen.

Sie haben gleich um die Ecke in Noer und in Stohl gedreht. Da fällt einem der Klassiker „The Beach“ ein. Hat Strand überhaupt Horrorpotenzial?

Ich war früher öfter auf Freizeit in Noer – und die raue Steilküste mit den abgestürzten Bäumen ist schon eine Landschaft, die im Film besonders überwältigend rüberkommen kann. Und es gibt diesen einen Hohlweg zum Strand, im Film sieht der aus wie ein Tunnel. Das hatte ich beim Drehbuchschreiben die ganze Zeit vor Augen. Außerdem wollte ich so einen Widerspruch zwischen der vordergründigen Idylle und dem Abgründigen der Geschichte. Und ich hatte Glück mit meinem Kameramann Hannes Gorrissen. Der arbeitet professionell und hatte eine neue Kamera, mit der wir Cinemascope drehen konnten. Und er hat einfach malerisch schöne Bilder gefunden.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Film ist abendfüllend, aber als Low-Budget-Produktion entstanden. Wie geht das?

Eigentlich gar nicht. Wir hatten 10 000 Euro zur Verfügung – und das läuft eigentlich unter „No Budget“. Das merkt man dem Film leider auch ein bisschen an, im Ton zum Beispiel. Wir hatten ja keine Möglichkeit, den Strand abzusperren. Und es geht nur, weil alle, die mitgemacht haben, für lau dabei waren, weil ihnen das Drehbuch gefallen hat. Natürlich hätte ich mir mehr Geld gewünscht. Und ich würde so gern eine Fortsetzung drehen. Dafür bräuchte ich aber eher 100 000 Euro; mit 10, 11 000 Euro würde ich das nie im Leben hinkriegen. Aber für das, was wir bei „Wo andere Urlaub machen“ hatten, haben wir, glaube ich, ein schönes Ding hingekriegt, das am Ende auch noch so ein bisschen unter die Haut geht.

Filmpremiere im Studio, 23. September, 20.30 Uhr. Weitere Vorstellungen: 24., 25., 28. September, jeweils 23 Uhr. www.studio-filmtheater.de