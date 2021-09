Kiel

Angesprochen hat Josua Rösing an dem Gegenwartsdrama „Der Fiskus“ vor allem das Thema Steuer und Steuergerechtigkeit – die eigenwillig musikalische Sprache, in die Autorin Felicia Zeller ihre Dramen kleidet, kam für den Regisseur erst an zweiter Stelle. „CumEx-Geschäfte, Steuerbetrug und was das mit unserer Gesellschaft macht, wenn jeder alles macht, was geht – das hat mich interessiert“, sagt Rösing, der im Schauspiel-Studio gerade Zellers 2019 uraufgeführtes Stück inszeniert.

„Fiskus“ oder bloß nicht einfach Büro spielen

Das spielt mitten im Finanzamt, lässt vier Beamtinnen und einen Kollegen sich wortreich an Steuertricks und Strukturveränderungen abarbeiten – und nebenbei auch an den persönlichen Problemen. „Tatsächlich fand ich die Ebene des Büroalltags zu Beginn gar nicht so spannend“, sagt Rösing, der hiermit seine dritte Inszenierung in Kiel abliefert, „das hat mich erst während der Proben so richtig gecatcht. Da haben sich der komödiantische Aspekt und die Figuren mit ihren Alltagsdramen langsam breit gemacht.“

Auf keinen Fall wollten Rösing und Bühnenbildner Michael Lindner „einfach Büro spielen“ und die Figuren in ihrer Funktion vorführen. „Es gibt auch gar keine Notwendigkeit, die Bürolandschaft zu bebildern – denn die steckt im Text ohnehin drin“, so Lindner, der eine Art Baustellenambiente im Sinn hat – mit Absaugschläuchen und mobilen Containern. „Es geht um eine universelle Überhöhung des Raumes.“ Und auch die Kostüme hat Kostümbildnerin Theresa Dettmann vollständig vom Büro-Outfit losgelöst und ins Überzeitliche verschoben.

Die Sprache als Musik

Rösing hat die Frage nach dem Zusammenhalt einer Gesellschaft beschäftigt, die Überlegung, wie es sich auf ein Gemeinwesen auswirkt, wenn der kollektive Glaube daran verlustig geht. An Kafka und seine existenzialistischen Szenarien einer übergeordneten behördlichen Macht hat der Regisseur dabei „keine Sekunde“ gedacht: „Dazu ist der Text viel zu konkret und zu real – bei Kafka ist das alles universeller.“

Zellers Sprache spielt dabei ihre eigene Rolle. „Sie gibt den Figuren etwas Obsessives“, so Rösing, „sie erhöht die Wichtigkeit der Probleme, die sie mit sich herumtragen.“ Und die hat eine Musikalität, die jede Musik überflüssig macht. „Die Sprache ist so ein Feuerwerk, kommt teils in solchen Maschinengewehrsalven daher, da brauche ich kein Schlagzeug daneben zu stellen. Das würde den Effekt nur doppeln.“

Premiere, 12. September, im Schauspiel-Studio (ausverkauft). Kartentel. 0431/901 901, www.theater-kiel.de