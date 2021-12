Kiel

Stolze 101 Jahre alt ist der Stummfilm-Klassiker „Das Cabinett des Dr. Caligari“ in diesem Jahr geworden. Der expressionistische Horrorstreifen gilt als Meilenstein der Filmgeschichte. Ursprünglich hätte das einflussreiche Werk von Robert Wiene bereits im vergangenen Jahr im Kinosaal der Kieler Pumpe zum runden Jubiläum gezeigt werden sollen. Live versiert untermalt von Willem Strank am Flügel. Wurde aber verschoben: Corona macht auch vor einem Caligari nicht halt.

Wohl zum vorerst letzten Mal kommt nun am Sonntag, 12. Dezember, ab 20 Uhr im Kommunalen Kino Kiel unter Stranks Händen der C. Bechstein-Flügel zur Geltung, er soll Anfang kommenden Jahres aufwendig restauriert werden. Über die Leinwand flimmert dazu – mit Conradt Veidt, Werner Krauß, Friedrich Fehér und Lil Dagover in den Hauptrollen – die gruselige Geschichte um den mysteriösen Jahrmarkt-Schausteller Dr. Caligari, der in den Mord an dem jungen Alan verstrickt zu sein scheint und dem die Freunde Jane und Franzis auf die Schliche kommen wollen.

Die Filmpremiere im Berliner Marmorhaus geriet übrigens zum Flop, was auch an der unpassenden Filmmusik gelegen haben dürfte: ein wenig Beethoven, Schubert, Rossini, Bellini, Donizetti, schließlich noch Paul Linckes „Frau Luna“. Da dürfte Stranks Flügelspiel sicher besser funktionieren. bun