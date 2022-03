Kiel

Anfang Februar ist der letzte der Nachbarn in Archsum gestorben. Lütje Thaysen, mit 89. Im Buch erzählt Susanne Matthiessen noch, wie er mit lakonischer Gelassenheit die Schussverletzung wegbügelt, die ihm einige Jahre zuvor der jagdbesessene Nachbar beibrachte. „Das ist ein ganz seltsames Gefühl“, sagt die Autorin jetzt am Telefon. Im Reetdach-Haus der Eltern, bei denen sie gerade zu Besuch ist, sieht sie abends nur noch die Sterne über Sylt; drumherum bleibt es dunkel. „Alles Zweitwohnsitze oder Friesen-Ferienhäuser, die nur ein paar Monate im Jahr bewohnt sind“, sagt sie.

Wie sich die Insel verändert, auf der sie geboren und aufgewachsen ist, das beschäftigt Susanne Matthiessen. Und wie der Immobilien-Ausverkauf die Stimmung, auch die Gemeinschaft verändert, das zieht sich als roter Faden durch ihr neues Buch „Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn“. Der Blick in die Achtziger nach ihrem 2020 erschienenen Bestseller „Ozelot und Friesennerz“, in dem die Journalistin und Autorin ihre Kindheit in den Siebzigern und die Familiengeschichte um das Pelzgeschäft Matthiessen aufrollt, damals eine Institution in Westerland, in der die Hautevolee kaufte.

Sylt und die klare Frische der Insel

„Klar, ich mache mir schon Sorgen, dass die Insel ihren Charme verliert“, sagt Susanne Matthiessen. „Der Maritim-Terror und der Friesenkitsch gehen mir wahnsinnig auf die Nerven. Und zu erleben, wie man von der Einheimischen zum Gast wird, das ist schon schmerzhaft.“

Gleichzeitig aber ist da das vertraute Gefühl, eine Verbundenheit mit der Insel und ihrer Gemeinschaft. Und da ist diese „klare Frische“, die sie in Berlin, wo sie sonst lebt, vermisst. Nur an der Nordsee gibt es dieses „krasse Crash-Programm, das einen richtig aufweckt“, sagt sie. „Das tut mir gut. Es ist aber auch eine ganz schöne Brutalität, die einem das Meer antun kann.“

Die eigene Ambivalenz, die erzählt Susanne Matthiessen in ihren Büchern mit. „Ich hab da meinen Frust reingelegt“, sagt sie, „es hat mich aber auch befreit. Durch die Arbeit an den Büchern habe ich mir das verständlich gemacht. Und bin dadurch auch glücklicher damit, wie es ist.“ In der Pandemie hat sie viel Zeit auf Sylt verbracht. „Das war ein ganz unwirkliches Gefühl hier im ersten Lockdown, als hier nur die Menschen mit Erstwohnsitz sein durften.“ Damals hat sie begonnen, erst Tagebuch zu schreiben, dann das zweite Buch, dem die Pandemie den Erzählrahmen gibt.

Susanne Matthiessen erzählt davon, wie der Punk nach Sylt kam

Dazwischen erzählt sie von den wilden Achtzigern, der Zeit vor und nach ihrem Aufbruch und als die Band Die Ärzte 1988 in Westerland ihr legendäres Konzert spielte und der Punk auf die Insel kam. Für Matthiessen eher Symbol für eine Zeitenwende auf der Insel als persönlich prägend: „Wir waren sowieso eher Popper. Von all den Gästen aus Hamburg wurden wir damit ja direkt infiziert.“

Susanne Matthiessen: "Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn". Quelle: Ullstein Verlag

So mischen sich im Buch Anekdoten und das Nachdenken über die Insel. Erzählt sie burschikos von der Sturmflut 1981, bei der sie auf Geheiß der Eltern dem Nachbarn half, vorsorglich noch die wertvolle Einbauküche abzubauen und ins Obergeschoss zu retten. Von Karin Klint, die als „Schimmelreiterin“ durch den Sturm galoppierte. Aber auch von Freundin Pfuschi, dem Missbrauch, den diese in ihrer Familie erlebte, von der Drogensucht des Bruders und dem Wegsehen der Familie. Die Fehler im Paradies gehören dazu. „Auch Pfuschi gehört zur Trauminsel“, sagt sie. „Ich wollte das Lebensgefühl transportieren, erzählen, wie es war.“

Für Matthiessen ist Sylt immer noch Zuhause

Die 59-Jährige braucht keinen Zettelkasten dafür und auch kein Tagebuch. Sie schöpft aus dem eigenen Gedächtnis, den Gesprächen mit Eltern und anderen Insulanern. „Ich habe die Zeit hier und mit diesen Menschen immer schon unheimlich intensiv erlebt – ganz anders als mein übriges Leben“, erzählt sie. Die Zeit damals zum Beispiel, als sie in Kiel RSH aufgebaut haben – ihr erster Job und der erste Privatsender Deutschlands: „Das waren ja vollkommen aufregende Zeiten – aber ich habe da weniger Bilder im Kopf als von Sylt.“

Es fühlt sich immer noch an wie Zuhause, sagt sie und dass sie stets Teil der Inselgemeinschaft geblieben ist. „Ich bin ja immer wieder zurückgekehrt.“ Aus München, wo sie an der Journalistenschule studierte, aus Kiel, Hamburg und Berlin. Und wenn ihr eine Episode einfällt aus der Vergangenheit und sie noch Fragen dazu hat, fährt sie einfach zu den Leuten: „Dann trinkt man Kaffee, ich frage nochmal nach, wir reden. So verdichtet sich das alles.“

Die Leute kennen sie. Nur wenige Namen hat sie geändert, das galt auch schon in „Ozelot und Friesennerz“. Ob Immobilienkönig Karl-Hermann Karbig, Kindergärtnerin Tante Edith oder Bürgermeister Volker Hoppe – so wie sie heißen, kommen sie auch vor. Eine Verbundenheit, die sie in jüngeren Inselgenerationen weniger findet. „Ich wollte keine Fantasienamen erfinden und hinterher googeln sie alle und rätseln, wer wo gemeint sein könnte.“

Susanne Matthiessen: Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Ullstein Verlag, 266 Seiten, 22 Euro