Auch an der Niederdeutschen Bühne Kiel ist wieder Märchenzeit. Am Sonnabend geht die Premiere der "Frau Holle" im Theater am Wilhelmplatz über die Bühne. Erstmals inszeniert die Bordesholmer Schauspielerin und Regisseurin Birgit Bockmann das Weihnachtsmärchen.