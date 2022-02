Kiel

Sie sind rau und ruppig wie das Meer, das zwischen Memel und Danzig an den Strand schlägt. Kazimira, die verschlossene junge Frau mit den Zöpfen und dem unabhängigen Geist, die am Strand nach Bernstein sucht. Und Antas, ihr wortkarger Mann, der die Fundstücke zu feinen Figuren schnitzt und feilt.

Im Ostpreußen des ausgehenden 19. Jahrhunderts beginnt Svenja Leiber ihren großen Roman „Kazimira“; die Zeit, als „das Gold der Ostsee“ die Reichen und Adligen verzückte. Und als dort ein jüdischer Geschäftsmann 1886 die Annagrube baute und erst unter Tage, später im Tagebau Bernstein abbauen ließ. Ein Geschäft. Und das legendäre Bernsteinzimmer vermuten manche bis heute dort.

Svenja Leiber interessieren die Brüche und Aufbrüche in der Geschichte

Aber das spielt keine Rolle für Svenja Leiber, die sich viel mehr für die Menschen interessiert, die im Baltikum über Kreuz- und Kriegszüge zusammengekommen sind. Prussen, Polen, Juden, Kurländer, Russen, Deutsche. Ihre Brüche und Aufbrüche. So wie Kazimira, die kein „Kindchen“ will und es doch bekommt. Henriette Hirschberg, die so kultivierte wie unkonventionelle Gattin des Bergwerksbesitzers, die ihr Arbeit gibt – und Einblick in eine Welt, in der Frauen selbst bestimmen können. Oder Rosa, die Patriarchin auf dem Gut in Gumbinnen und Jadwiga, ihre polnische Schwiegertochter, die für Kazimira die Liebe ihres Lebens wird.

Die Frauen sind die, die gegenhalten gegen gehütete Konventionen und patriarchale Enge, die Kinder kriegen und Familien und Freunde zusammenhalten – während die Männer die angeblich großen Räder drehen: „Man müsse also ein Bergwerk graben. Aber unter Treibsand, unter ein schwimmendes Gebirge.“

Leiber erzählt von einer Zeit des Aufbruchs und des technischen Fortschritts, in der schon die Ahnung vom Ende mitschwingt. Der Klang dessen, was – lange angelegt – sich mit der Jahrhundertwende immer unverfrorener Bahn bricht: völkisches Denken, Antisemitismus, Kleingeistigkeit, Gewalt. So sieht man, wie die Welt, die Hirschberg mit seinen Arbeitern und Mitstreitern geöffnet hat, sich erst unmerklich, dann immer zielstrebiger verdunkelt. Wie sich der Blick verengt, die Freunde zu Fremden werden.

Mal dehnt sich die Zeit, mal schnurrt sie zusammen in „Kazimira“

Svenja Leiber: Kazimira. Roman. Suhrkamp, 336 Seiten, 24 Euro Quelle: SV

Svenja Leiber, in Hamburg geboren und nahe Lübeck aufgewachsen, erspürt die Geschichte und erzählt mit einer oft lakonischen Sprödigkeit, in der hellklare Bilder aufstrahlen: „Kazimira kennt den Strand, die gefräßige Riesendüne, das Meer, ein paar Dörfer ... Mehr braucht sie nicht. Sie ist einfach. Wenn möglich.“

Sie lässt sich Zeit, malt Situationen aus bis ins kleinste Detail, hinein in eine unverhoffte Gegenwart wie auf großen Tableaus. Und dazwischen streut sie schnelle Skizzen und Entwürfe. So schlägt sie den Bogen ins neue Jahrhundert und zwei Weltkriege, vom Kaiserreich über die Weimarer Republik ins Nazi-Regime.

Die Zeit, die sich anfangs, in den auch nicht immer guten Momenten, ausdehnt wie ein Nachmittag bei Henriette Hirschberg – sie schnurrt in den schlimmen Jahren zusammen auf knappe Sätze, auf Leerstellen und Lücken. Da kehrt Kazimiras Sohn Ake traumatisiert und ohne seine rechte Hand aus dem ersten Krieg zurück. Macht sich Helene, die Enkelin, mit ihrem russischen Mann und den Kindern 1945 auf zur Flucht, die auf der gefrorenen Ostsee endet.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dorthin trieben die Nazis in einem vergessenen Massaker 3000 Frauen und Kinder und erschossen sie. Leiber spiegelt und verdichtet das in der Mitte der Siebzigerjahre, in den letzten Tagen der Bernsteingrube, die die Sowjets nach dem Krieg noch 30 Jahre lang weiterbetrieben. In diesem Strang des Romans spürt die junge Nadja, die nichts weiß von ihrer Herkunft, eine unverhoffte Verbundenheit in die Geschichte – und den Hall einer Vergangenheit, die bleibt.

Svenja Leiber: Kazimira. Roman. Suhrkamp, 336 Seiten, 24 Euro

Die Autorin liest am 15. Juli, 19 Uhr, im Literaturhaus in Kiel.