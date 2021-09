Kiel

Am Beginn des Abends steht ein irritierendes Szenario: Vor der Kieler St. Nikolaikirche parkt am Freitag ein Polizeiwagen, neben dem Beamte den Einlass für ein Chorkonzert beobachten. Dass es sich dabei um den Auftritt des Synagogal Ensembles Berlin handelt, das von der Jüdischen Gemeinde Kiel „Mishkan Shalom“ im Rahmen des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ eingeladen wurde, sorgt für ein zwiespältiges Gefühl. Den Anschlag in Halle im Kopf, schwankt man zwischen Erleichterung über die Schutzmaßnahme– und Beschämung darüber, dass sie überhaupt nötig ist.

Synagogal Ensemble Berlin: Auftakt mit einem gesungenen Gebet

Der leider weiter gärende Antisemitismus im Land und der Kampf dagegen ist dann auch das Hauptthema der Rednerinnen und Redner aus Land und Stadt sowie der Vertreter der Jüdischen Gemeinde in Kiel. Die zahlreichen Wortbeiträge bestimmen dabei die Dramaturgie des Abends mit: Eine knappe Stunde dauert es, bis der erste Ton des von der künstlerischen Leiterin Regina Yantian hochemotional geführten Chores erklingt.

Und der hat es gleich in sich. Mit „Mah-towu“ steht ein von Heinrich Schalit vertontes Gebet aus der „Freitagabend-Liturgie“ am Anfang des Auftritts, das im religiösen Leben sonst beim Betreten der Synagoge gesprochen wird. Die „Liturgie“ gilt als eines der Hauptwerke des in die USA emigrierten Künstlers, der sich früh um jüdische Kunstlieder, sakrale Musik und Kammermusik verdient gemacht hat.

Durch die Kieler Nikolaikirche tönt meditativ anmutende Musik

Schon hier zeigt das Ensemble aus der Hauptstadt in verkleinerter Besetzung, was in ihm steckt. Fesselnd, gesanglich von hoher Dichte, aber eben nicht schwer, bringt es die unglaublich schön gesetzte, zuweilen meditativ anmutende Musik zu Gehör.

Deren Wurzeln liegen offenbar in Süddeutschland. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts komponierten jüdische Kantoren Werke mit Orgel-Begleitung für die gottesdienstliche Liturgie. Louis Lewandowski war einer von ihnen. Er schuf neben Chorwerken auch Instrumentalstücke und berief sich dabei auf traditionelle jüdische Melodien und der damals romantischen zeitgenössischen Musik. Von ihm gibt es „Al Taschlichenu“ – ebenfalls ein Gebet – zu hören. Einen wesentlichen Anteil am ergreifenden Vortrag darf für sich dabei auch Organist Arno Schneider verbuchen. Großer Applaus für einen stimmungsvollen Abend.