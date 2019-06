Kiel.

Pfahlhäuser in St. Peter-Ording

Die Pfahlbauten auf dem weiten Strand von St. Peter-Ording sind eine Besonderheit an der Westküste. Die erste „Giftbude“, eine Erfrischungshalle, entstand 1911, und weitere folgten. Drei jüngere dieser Bauten, immerhin auch schon bis zu 50 Jahre alt, mussten nun weichen, weil ihre Standsicherheit gefährdet war. Außerdem steigt der Meeresspiegel, und in diesem Strandabschnitt wird die Wasserkante voraussichtlich jedes Jahr sechs bis acht Meter höher reichen. Ein Neubau mit vier „Häusern“ entstand deshalb weiter Richtung Landesinneres und bündelt mehrere Funktionen. Die Wasserrettung hat hier einen hervorragenden Platz, es gibt die Strandkorbvermietung, eine Ausstellung zum Wattenmeer und natürlich die WC-Anlagen.

Den Architekten Limbrecht Jensen Rudolph aus Niebüll / Rantrum gelang es, mit einer einfachen, klaren Architektursprache das Improvisierte und die Schlichtheit der alten Bauten in eine heutige Form zu überführen. Durch die Verschränkung der Häuser entstehen unterschiedliche Räume auch außen, die wechselnde Aussichten und Windschutz bieten.

Schulscheune in Louisenlund

Das räumlich streng gegliederte Gebäudeensemble des Hofes Louisenlund erhielt einen passgenauen Neubau an Stelle einer abgebrannten Remise. Er gibt der neuen „Forscherwelt" der Grundschule innerhalb der pädagogischen Stiftung Louisenlund viel offenen Raum.

Gelber Backstein und ein graues Blechdach prägen die traditionelle Erscheinung des großen Hauses, entworfen von Sunder-Plassmann Architekten aus Kappeln. Ein Schwarm schmaler, scheinbar frei in das Dach eingefügter Fensterbänder belichtet die große, zusammenhängende, abwechslungsreich gegliederte Lernlandschaft. Im Erdgeschoss mit bodentiefen Fenstertüren geht es mit dem Laborbereich, den Garderoben und den Lehrerzimmern etwas kleinteiliger zu. Im Rahmen einer vertrauten Form eröffnet sich hier eine besondere Verbindung von Pädagogik und Architektur.

Reihenfolge in Büsum

Die Giebelhäuser der Nachbarschaft gaben den städtebaulichen Takt vor. Jebens Schoof Architekten aus Heide nahmen ihn auf – und formten daraus durch Reduktion auf das Wesentliche etwas unverkennbar Eigenes. Die beiden schmalen, langen, in der Mitte miteinander verbundenen Häuser aus grauem Klinker und Dächern aus grauen Flachziegeln sind in ihrer klaren Form und Zeichenhaftigkeit Urhaus, Normerfüllung und Abweichung davon in Einem. Zur Straße schotten sie sich dezent ab, zum Garten öffnen sie sich mit einem geschützten Freisitz und dem anschließenden großen, haushohen Wohn- und Essraum. Die architektonische Schönheit dieses kleinen Hausensembles ruht in der Ordnung.

Vielfalt im Kieler Zentrum

Es ist ein Glück, dass Kiel sich beim Neuaufbau des Schlossquartiers am historischen Stadtgrundriss und Straßenverlauf orientiert hat und dabei einer Architektur von heute den Vorzug gab. Anders als in Frankfurt entstanden hier keine romantisierenden neuen Altbauten, die über die Kriegsverluste hinwegtrösten sollen, sondern eine von Haus zu Haus differenzierte, im Einzelnen vielfältige und im Ganzen klar gegliederte Architektur der Gegenwartsmoderne. Die Entwürfe der Arbeitsgemeinschaft Schnittger Architekten und bbp Architekten, beide aus Kiel, fügen sich in das Bild Kiels als Aufbaustadt ein und beweisen, dass auch mit neuer, frischer Architektur ein verlorener Stadtraum wiederzugewinnen ist. Erker, Balkone und Loggien prägen die Ansichten der bis zu achtgeschossigen Häuser mit über 200 Miet- und Eigentumswohnungen sowie Läden und Gastronomie in den Erdgeschossen. Zusätzlich wurde dank der Auflösung des oberen Teils der nach dem Krieg neu angelegten Eggerstedtstraße der Schlossplatz erweitert und als gefasster Freiraum aufgewertet.

Freistellung in Kiels Anscharpark

Das Marine- und Garnisonslazarett in Kiel-Wik entstand 1903-1907 als eine technisch und funktional moderne Anlage aus gut 20 Bauten, verkleidet allerdings in einem historistischen Gewand. In den 1990er-Jahren wurde die letzte Nutzung aufgegeben. Der Verfall der Häuser begann, und einige wurden abgerissen.

Die verbliebenen, dann sanierten denkmalgeschützten Altbauten und deren Freiflächen bilden jetzt den willkommenen historischen Rahmen für neun Neubauten im „ Anscharpark“ mit ausschließlich Mietwohnungen. Entworfen wurden sie von der Arbeitsgemeinschaft Schnittger Architekten und BSP Architekten, beide aus Kiel. Die roten, viergeschossigen Klinkerbauten, deren Scharfkantigkeit durch Staffelungen, Balkone und Zierstreifen im Mauerwerk aufgelockert wird, fügen sich wie große Pavillons in das vorhandene städtebauliche System ein und profitieren von dessen weiten Freiräumen. Der Anteil geförderter Wohnungen ist hoch. Zudem gibt es ein „inklusives Wohnhaus“ und eines für „inklusives Studentenwohnen“.

Landesweit öffnen sich 37 Objekte in 24 Städten und Gemeinden Zum Tag der Architektur und Ingenieurbaukunst werden in diesem Jahr am Wochenende 15./16. Juni 37 Projekte in 24 Städten und Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein vorgestellt. Geboten wird ein breites Spektrum an Bautypologien: Privathäuser, Miet- und Eigentumswohnungen, Bauwerke für Büro und Verwaltung, für Schule und Bildung, für Senioren und Kinder, für Handwerk und Gewerbe bis hin zu Gärten und Parks.

