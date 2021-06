Kiel

Manchmal schaut tatsächlich einer neugierig durch die Tür. Hinein in das leere Ladenlokal in der Holstenstraße. Aber heute stehen die Türen offen. Drinnen liegt ein Tanzboden – und darauf sind zwei in Bewegung. Anne-Marie Warburton, die zwischen barfuß und Spitzenschuh eine Art von Balance sucht. Und Jeffrey Sebogodi, der im Tanz von kontemplativer Ruhe in vibrierende Dynamik fällt.

Die Kielerin aus Australien, einst langjährige Tänzerin im Ballett von Mario Schröder, und der Hamburger aus Südafrika, der in „König der Löwen“ getanzt hat und am St. Pauli Theater, sind Teil des Pilotprojekts Tanz Nord, das die Szenen in Schleswig-Holstein und Hamburg besser vernetzen und stärken will. „After / You“ heißt das Projekt der beiden, die sich 2018 als Stepptänzer beim Sommermusical „Was ihr wollt“ auf dem MFG-5-Gelände kennen gelernt haben.

Tanzen an Orten, wo es Tanz nicht gibt

„Seither wollten wir tänzerisch etwas zusammen machen“, sagt Anne-Marie Warburton. „Und wir haben festgestellt, dass wir beide alte Schule sind“, ergänzt sie schmunzelnd mit Blick auf den Stücktitel. Von der Höflichkeitsfloskel „nach Ihnen“ sind sie eingetaucht in die eigenen Vergangenheiten, haben den geografischen und Lebenswegen nachgespürt. Auf die Schnelle haben sie sich dann für die neue Förderung beworben und neben verschiedenen anderen den Zuschlag bekommen. Eins von insgesamt neun geförderten Projekten.

„Wir fokussieren uns auf Orte, wo es Tanz eher nicht gibt“, erklärt Projektkoordinatorin Kirsten Burow das Pilotprojekt. Ein Versuch, in Schleswig-Holstein „erstmal Strukturen für den Tanz zu schaffen“.

Jedem und jeder ein eigenes Tanzmuster

„Das Stück war für uns auch ein Weg, den Menschen von damals neu kennen zu lernen“, sagt Anne-Marie Warburton. Es geht um das Zurechtfinden in einer fremden Sprache, in einem neuen Leben. „Wir erzählen von Glück, Frustration, Erfahrungen“, so Jeffrey Sebogodi. „Und es geht darum, wie man gegenseitigen Respekt und Achtsamkeit lernt.“

Zur Galerie Die Kielerin Anne-Marie Warburton und der Hamburger Jeffrey Sebogodi haben in einem leeren Ladenlokal in Kiel ein Tanzprojekt erarbeitet.

Für die choreografische Umsetzung ist jeder seinem eigenen Bewegungsstil gefolgt – und so ergibt sich aus Spitzentanz, Modern Dance und African Dance ein ganz eigenes Muster. Und eine zwischen Melancholie und Selbstbehauptung schwingende Choreografie, in der Tänzerin und Tänzer immer wieder aus ihren Soli ausbrechen und ins Miteinander. Im steten Vor und Zurück der Schritte, in eckig ungelenker Bewegung, die irgendwann in Fluss kommt. „Wir haben jeder vom anderen auch etwas mitgenommen“, sagt Anne-Marie Warburton.

Neugierige Blicke auf den Tanz

Draußen sind mittlerweile ein paar Leute stehen geblieben, staunen, raunen, sind gefesselt. Schauen zu, wie Anne Marie Warburton und Jeffrey Sebogodi einander beäugen, umkreisen und immer wieder in eine Art bewegten Dialog fallen. Zwei ferne Planeten, deren Umlaufbahnen doch ineinanderfließen. Und dann gibt es Applaus. Fehlt nur noch ein Auftrittsort für „After / You“. Am Sonntag, 4. Juli, 16 Uhr, ist es schon mal im Brakula in Hamburg-Bramfeld zu sehen.