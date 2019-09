Kunstflecken - Bregovic serviert Balkan-Power Das bunt schillernde Kunstflecken-Festival in Neumünster ist am Sonntagabend mit einem temperamentvollen Konzert zu Ende gegangen. Goran Bregovic hat mit seiner Wedding & Funeral Band ein feuriges Balkan-Beben auf die Bühne der Werkhalle gezaubert, von dem sich 320 Besucher haben mitreißen lassen.

Von Dieter Hanisch

Goran Bregovićs Wedding & Funeral Band spielten am Sonntag in der Werkhalle in Neumünster. Quelle: Manuel Weber