A Cappella und mit Temperament

Kiel

Bei aller Vielfalt immer mit allenfalls gesungener „Instrumental“-Begleitung, durchweg getragen von breitem Zuspruch des Publikums und manchmal auch von ausgefeilter Tontechnik – wie am ersten Abend mit sattem Sound etwa die „jüngeren“ Pop-Gruppen Emma und nur wir. Zuvor bot das Vokalkollektiv wohlklingenden klassischen Background, entführten Multiple Voice stimmstark in verrückte Welten und sorgten mit einem unwiderstehlichen „Bratislover“ für Furore.

Take Four als beständige Größe

Als beständige Barbershop-Größen durften Take Four der seinerzeit von ihnen mitinitiierten Party auf keinen Fall fernbleiben. InTakt coverten mit schrägen Perücken, mal heißblütig, dann wieder cool die 70er. In großer Besetzung führte DeKiela Sunrise mit einer lebendig dargestellten „Konfrontation“ in ihre neue Chorical-Idee ein, während der schicke Frauenchor Jazzica sich engagiert zwischen plattdeutsch und Beyoncè tummelte.

Im nächsten Jahr wieder da

Auf der Bühne und im Publikum ist man über die Jahre gereift, der jugendliche Elan jedoch ist dieser in bestes Licht gerückten Veranstaltung von Uni-Asta und Kieler A-cappella-Gruppen erhalten geblieben. So hieß es denn auch zum Abschluss im gemischten A-cappella-Chor (Foto) „... und auch im nächsten Jahr sind alle wieder da“, bevor im Foyer traditionell noch ein wenig nachgeglüht wurde.

