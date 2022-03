Kiel

Es gibt hier und da willkommene Gelegenheit, den Genuss schöner Klänge mit einer guten Tat zu verbinden. Etliche Musikerinnen und Musiker verzichten auf ihre Gagen, um den Menschen in der Ukraine über Spendengelder etwas Zuwendung zu verschaffen. Das geschieht diese Woche in Kirchenkonzerten, aber auch pittoresk in der Antikensammlung der Kieler Kunsthalle.

Davon unabhängig lassen sich manchmal auch erstaunliche Früchte der hoffentlich bald ausklingenden Corona-Pandemie ernten: Die Kieler Philharmoniker haben in der Lockdown-Zeit eine wirklich bemerkenswerte CD produziert.

CD-Release: „con spirito“ der Kieler Philharmoniker mit Bassposaunistin Lisa Hochwimmer

Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners wurde nahezu erstmals die Bassposaune ins Rampenlicht geschoben. Mit Lisa Hochwimmer hat man nämlich eine charismatisch frische Solistin in den eigenen Reihen. Und siehe da: Das vermeintlich schwerfällige Instrument aus der Gruppe des „schweren Blechs“ kann wunderbar singen und kraftvoll groovende Akzente setzen.

In einem CD-Release-Konzert am 19. März wird das eingespielte Repertoire irgendwo zwischen Jazz und Oper in die beliebte „con spirito“-Reihe eingepasst. Das Event „Lisa & Phil“ steigt im Opernhaus. Und damit die Solistin live nicht völlig aus der Puste kommt, schaffen die Kollegen mit Filmmusik prall gefüllte Atempausen.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dienstag 15. März 2022: Spitzenmusiker in Eckernförde

Konzertreihe Eckernförde : 20 Uhr, Stadthalle Eckernförde. Die vier jungen Franzosen des vielfach ausgezeichneten Quatuor Arod und die österreichische Cellistin Julia Hagen spielen Mozarts Streichquartett KV 465 und Schuberts Streichquintett C-Dur D 956. Der Konzertabend beginnt mit einer Cellosonate des kürzlich verstorbenen US-Komponisten George Crumb. 3G-Tickets zu 20 bis 25 Euro an der Abendkasse.

: 20 Uhr, Stadthalle Eckernförde. Die vier jungen Franzosen des vielfach ausgezeichneten Quatuor Arod und die österreichische Cellistin Julia Hagen spielen Mozarts Streichquartett KV 465 und Schuberts Streichquintett C-Dur D 956. Der Konzertabend beginnt mit einer Cellosonate des kürzlich verstorbenen US-Komponisten George Crumb. 3G-Tickets zu 20 bis 25 Euro an der Abendkasse. Benefizkonzert zugunsten der Ukraine: 20 Uhr, Anker Gottes-Kirche, Brodersdorfer Weg 1, Laboe. Junge Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Heino Tangermann und Kantor Broxtermann. Eintritt frei, Spende erbeten.

Mittwoch 16. März 2022: Blechbläser in Kiel und Laboe

Die halbe Stunde : 17 Uhr, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. Glanz und Gloria mit dem Kieler Blechbläserensemble. Unter der Leitung von Frank Hennig erklingen Werke von Brade, Mendelssohn und di Lasso. Eintritt frei, Spende erbeten.

: 17 Uhr, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. Glanz und Gloria mit dem Kieler Blechbläserensemble. Unter der Leitung von Frank Hennig erklingen Werke von Brade, Mendelssohn und di Lasso. Eintritt frei, Spende erbeten. Benefizkonzert zugunsten der Ukraine : 18 Uhr, Anker Gottes-Kirche, Brodersdorfer Weg 1, Laboe. Junge Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Heino Tangermann und Kantor Broxtermann. Eintritt frei, Spende erbeten.

Donnerstag 17. März 2022: Orgelmusik zur Mittagszeit

Orgelmusik zur Marktzeit: 12.05 Uhr, Nikolaikirche am Alten Markt Kiel. Diverse Orgelwerke. Eintritt frei Spende erbeten.

Sonnabend 19. März 2022: Benefiz und tiefe Töne

Benefizkonzert zugunsten des Aidswaisenprojektes „Kiel für Kinder am Kilimanjaro“ : 11 Uhr, Nikolaikirche am Alten Markt Kiel. Der TrioChor Kiel, geleitet von Meike Seeger, der Kinder- und Jugendchor an der Oper Kiel, Leitung durch Julie Caffier, Margit Zavazava und Nina Baudhuin, sowie die Groove-Kids, geleitet von Thomas Henningsen, mit einem Benefizprogramm. Eintritt frei, Spende erbeten.

: 11 Uhr, Nikolaikirche am Alten Markt Kiel. Der TrioChor Kiel, geleitet von Meike Seeger, der Kinder- und Jugendchor an der Oper Kiel, Leitung durch Julie Caffier, Margit Zavazava und Nina Baudhuin, sowie die Groove-Kids, geleitet von Thomas Henningsen, mit einem Benefizprogramm. Eintritt frei, Spende erbeten. Urschall & Klangstrom : 16 Uhr, Marienkirche in Waabs, Kirchstrasse 14. Gongkonzert mit Peter Heeren. Da nur 45 Personen (Angehörige gelten als 1 Person) unter 2G-Bedingungen zugelassen werden, möchten sich Interessierte bitte voranmelden, entweder telefonisch oder per E-Mail bei Frau Nören-Goos, Telefon: 04352 1262, E-Mail: jaheitika@t-online.de. Eintritt frei, Spende willkommen.

: 16 Uhr, Marienkirche in Waabs, Kirchstrasse 14. Gongkonzert mit Peter Heeren. Da nur 45 Personen (Angehörige gelten als 1 Person) unter 2G-Bedingungen zugelassen werden, möchten sich Interessierte bitte voranmelden, entweder telefonisch oder per E-Mail bei Frau Nören-Goos, Telefon: 04352 1262, E-Mail: jaheitika@t-online.de. Eintritt frei, Spende willkommen. Release-Konzert der CD „Deep Heights“ : 19.30 Uhr, Opernhaus Kiel. Das Philharmonische Orchester Kiel unter Leitung von GMD Benjamin Reiners und seine Bassposaunistin Lisa Hochwimmer präsentieren ihre 2021 während des Lockdowns bei Genuin classics aufgenommene CD. Sie vereint jazzig-moderne Originalwerke für Bassposaune und Orchester, wie das Prague Concerto von Christopher Brubeck und das Konzert op. 239a von Derek Bourgeois sowie bekannte Opernarien im Arrangement für diese Besetzung. Die CD ist für 20 Euro auch an den Theaterkassen erhältlich. Das Release-Konzert gibt das Philharmonische Orchester in der „con spirito“-Reihe unter dem Titel „Lisa & Phil“ ausnahmsweise im Opernhaus. Auf dem Programm stehen Highlights der CD zusammen mit weiteren „klangstarken“ Hits aus Klassik und Filmmusik. Tickets zu 12,20 Euro bis 40,50 Euro über www.theater-kiel.de und Tel. 0431 / 901 901.

: 19.30 Uhr, Opernhaus Kiel. Das Philharmonische Orchester Kiel unter Leitung von GMD Benjamin Reiners und seine Bassposaunistin Lisa Hochwimmer präsentieren ihre 2021 während des Lockdowns bei Genuin classics aufgenommene CD. Sie vereint jazzig-moderne Originalwerke für Bassposaune und Orchester, wie das Prague Concerto von Christopher Brubeck und das Konzert op. 239a von Derek Bourgeois sowie bekannte Opernarien im Arrangement für diese Besetzung. Die CD ist für 20 Euro auch an den Theaterkassen erhältlich. Das Release-Konzert gibt das Philharmonische Orchester in der „con spirito“-Reihe unter dem Titel „Lisa & Phil“ ausnahmsweise im Opernhaus. Auf dem Programm stehen Highlights der CD zusammen mit weiteren „klangstarken“ Hits aus Klassik und Filmmusik. Tickets zu 12,20 Euro bis 40,50 Euro über www.theater-kiel.de und Tel. 0431 / 901 901. Operngala mit Gesangsstudierenden: 19.30 Uhr, Musikhochschule Lübeck, Alte Petersgrube. Gesangsstudierende der MHL präsentieren zusammen mit dem Lübecker Kammerorchester (LKO) unter Leitung von Bruno Merse Arien aus Schlüsselwerken der Operngeschichte. Das LKO präsentiert in besonders großer Bläserbesetzung zudem Ouvertüren aus Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“, aus Jules Massenet „Phèdre“ sowie aus der selten zu hörenden Oper „Die Stumme von Portici“ des französischen Komponisten Daniel-François-Esprit Auber. 2G-Karten sind für 14 Euro und 19 Euro (ermäßigt 8 Euro und 12 Euro) in allen dem Lübeck-Ticket angeschlossenen Vorverkaufsstellen oder über www.mh-luebeck.de sowie an der Abendkasse erhältlich. Maskenpflicht auf allen Plätzen.

Michael Kallabis und Jens Tolksdorf Quelle: Kallabis

Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine: 20 Uhr, St. Heinrich Kirche Kiel, Feldstraße 172. Mit Musik für Orgel und Saxofon, in Arrangements von bekannten Stücken von Bach, Beethoven, Fauré sowie in Improvisationen (etwa über „Hymn to Freedom“ vom Jazzpianisten Oscar Peterson oder das „Tor von Kiew“ aus Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“) möchten der Organist Michael Kallabis und der Jazzsaxofonist Jens Tolksdorf an die Menschen in der Ukraine erinnern. Eintritt frei, Spende erbeten.

Sonntag 20. März 2022: Passionskonzert und Frühlingsanfang

Passionskonzert mit dem Sankt Nikolai Chor Kiel: 17 Uhr, Nikolaikirche am Alten Markt Kiel. Erstes großes Konzert nach zweieinhalb Jahren Pandemie-Zwangspause: Der Nikolaichor singt unter der Leitung von KMD Volkmar Zehner Kantaten zur Passion von Johann Sebastian Bach (aus Mühlhausen und Leipzig) sowie zwei Passionsmotetten aus op. 78 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Begleitet wird der Sankt Nikolai Chor vom Ensemble 158 auf historischen Instrumenten. Solisten: Manja Stephan, Sopran, Nina Böhlke, Alt, Benjamin Kirchner, Tenor, Julian Redlin, Bass. Tickets zu 5 bis 20 Euro sind erhältlich unter st-nikolai-kiel.reservix.de, bei Ruth König Klassik oder an der Abendkasse.

Im Dezember 2019 zuletzt im großen Format aktiv: Der Nikolaichor Kiel mit dem „Weihnachtsoratorium“ von Bach. Quelle: Marco Ehrhardt

Montag 21. März 2022: Abendmusik für ukrainische Kinder

Abendmusik als Benefizkonzert für Kinder in der Ukraine: 19 Uhr, Antikensammlung in der Kunsthalle Kiel, Düsternbrooker Weg 1. Im Rahmen der 4. Abendmusik ist die Camerata Kiel unter der Leitung von Anne Schnyder (Soli in Werken von Grieg, Bach und Mieczysław Weinberg). Der Eintritt ist frei, man bittet jedoch um großzügige Spenden. Der Erlös wird vom Krieg betroffenen Kinder in der Ukraine zu Gute kommen. Karten können unter antikenslg@klassarch.uni-kiel.de reserviert werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Wie Ihre Konzertveranstaltungen den Weg hierher finden Sie möchten ein Konzert veranstalten und der Ort der Veranstaltung liegt in den Regionen in oder um Kiel, Rendsburg, Eckernförde, Neumünster, Bad Segeberg oder Plön? Dann senden Sie uns bitte bis spätestens 10 Tage vor Beginn eine E-Mail mit den wichtigsten Daten (wann, wo, was, mit wem, wie teuer, woher die Tickets ...) sowie kostenfreiem Bildmaterial (gerne als jpg-Anhang in druckfähiger Auflösung; 1-2 MB Datenmenge ist ein guter Richtwert). Bitte senden Sie die E-Mail an: kulturredaktion@kieler-nachrichten.de sowie sh-termine@kieler-nachrichten.de oder kiel-termine@kieler-nachrichten.de. Dann wollen wir uns gerne darum bemühen, unsere Leser online über die Veranstaltungen zu informieren.

Dienstag 22. März 2022: Klangbilderkonzert im Museum