Fauchende Gitarrenriffs bei ThTrn

Kiel

Kiel, Sonnabend kurz nach 21 Uhr, Nieselwetter bei wintermilden Temperaturen, doch das ist schnell vergessen, weil kurz nach dem Betreten der Schaubude wärmende Klänge den Körper durchströmen. Linhay heißt die vierköpfige Band aus Kiel, „Fragment“ der Song dazu. Cleane Gitarren im sanften Intro, Bass und Schlagzeug heben das Melodiegerüst und lassen es rotieren, der hohe Gesang von Gitarrist Jörn Borowski twangt sich passend darunter. Tempowechsel, Laut-leise-Dynamik, jeder Songpart hat die nötige Länge, um sich auf ihn einzulassen, alles wirkt sehr entspannt und solide ersonnen.

2020 soll ein Album erscheinen

Die Stimmpausen zwischen den Songs werden mit passenden Samples galant überbrückt. Besonders hängen bleibt in diesem vielfarbigen Emo/Alternative-Gemisch „The Distance Between Two Moons“, das im Off-Beat mit Schlagzeug und Bass lospeitscht, dann über Gitarren-Glissandi in einen straighten Rocker wechselt, kurz durchatmet, um in einem Emo-Postrock-Rausch zu enden. Einfach mal gut, die Jungs. 2020 soll ein Album erscheinen.

Das ist im Falle ThTrn bereits erschienen und trägt den Titel „3 Sec.Now“. ThTrn (The Turn) besteht aus den Ex-Zyclotron-Mitgliedern Martin Trompf (Gitarre/Gesang) und Dennis Fedders (Drums) sowie Christoph Rahn (Tannhauser Gate) am Bass. Seit zwei Jahren gibt es das Trio und dieser Release-Gig hat ein bunt gemischtes Publikum in die Schaubude gelockt. Nach kurzen technischen Problemen geht es sanft und mit Hall auf der Gitarre mit „Crackling Glass“ los, um dann in einer wuchtig verzerrten Refrain-Eruption zu münden.

Soundgewaltig und packend

Dunkle, mächtige Soundwolken auch in „Gods“, immer wieder aufgerissen durch warm flutende Passagen mit sanftem Gesang und glockenklaren Tönen. Soundgewaltig und packend auch der Post-Hardcore-Dreiminüter „Creator“. Im Publikum nicken Köpfe, dem Midtempo folgend auf dieser Reise in den Sound-Kosmos von ThTrn, in dem es Sterne regnet und schwarze Löcher alles verschlingen.

„Es geht darum, dein Leben zu leben, wie du es willst, denn es gibt nur dieses Eine“, mit diesem oft gehörten, doch nie verblassenden Statement kündigt Martin Trompf „Prototype“ an, das die Zuhörer ein letztes Mal auf einen Trip in zugewandte Melodiösität und fauchende, tiefgestimmte Gitarrenriffs in pointierter Rhythmik entführt. Kiel, Sonnabend, kurz nach 23 Uhr, immer noch Nieselwetter, aber das ist sowas von egal.