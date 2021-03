Hamburg

Flittertüll und Strampelanzug, blonde Zottel auf den Köpfen und neonglühende Augen wie im Gruselkino: Sie stehen da wie zurechtgemacht für die Horrorparty im Kinderzimmer. Im Thalia Theater ist Showtime, Peter Jordan und Leonhard Koppelmann haben den Klassiker Shockheaded Peter von Phelim McDermott und Julian Crouch in Szene gesetzt. Und weil die Premiere im Herbst-Lockdown ausfiel und die Perspektiven für einen analogen Nachholtermin unsicher bleiben, ging die Inszenierung erstmal online über die Bühne.

Blick ins garstige Bilderbuch vom Struwwelpeter

Regisseur Peter Jordan hat gerade hineingeleitet ins Thalia, in einem launigen Intro von der leeren Straße durchs leere Foyer nach hinten zur Inspizientin und über die Bühne in den leeren Saal. Die Situation ein Widerspruch in sich: „Ein leeres Theater, das ist so alleingelassen wie ein Minigolfplatz im Winter ...“

Aber dann legt auch schon die Band um Uwe Granitza los, rau und ruppig, und Cathérine Seifert lädt als renitente Rocklady ein, einen Blick ins garstige Bilderbuch vom Struwwelpeter zu werfen; Heinrich Hoffmanns anti-pädagogische Geschichten von 1845, die dem Musical als Vorlage dienen. Schnell mischen sich die anderen ein, quaken und mosern, sind mal Chor, mal Wechselgesang. Fünf Schauspieler und fünf Musiker geben alles, und die Bühne von Christoph Schubiger ist mit ihren Eisenstockbetten und Kreidegraffitis eine Mischung aus Obdachlosenasyl und viktorianischem Kinderheimgrusel.

Die Schatten der Albträume

Genau der richtige Ort, um sich ungezogene Geschichten zu erzählen. Davon habe sie alle genug im Kopf, die sich hier um einen Bestimmer geschart haben, der in Gestalt von Julian Greis aussieht wie der Klassenloser, der zufällig etwas gefunden hat, auf das auch die anderen abfahren - Struwwelpeter. Also erzählen sie. Von Daumenlutscher Konrad, dem fliegenden Robert, vom Zappel-Philipp, dem Jäger und den Hasen. Manche scheinen im Geplänkel auf als Schatten alter Albträume, andere erobern sich konsequent die Bühne wie Harriet, die im Original Paulinchen heißt und so gern mit dem Feuer spielt. Als mutwilligen Wildfang lässt Victoria Trauttmansdorff sie los. Fred, der Tierquäler, den Merlin Sandmeyer sinister schillern und wie auf Duracell zucken lässt. Oder Alice (schön verstörend: Cornelia Schirmer), die beim Spielen den kleinen Bruder vergessen hat ...

Die Band hat den Jazz

Ein hübsches Typenarsenal kindlicher Garstigkeiten und Verletztheiten hat sich da versammelt, um „den anderen“ die Macht wegzunehmen. Die Sandkastenrevoluzzer zappeln und hampeln, zanken, posen und singen. Gesichert hinterm Spuckschutz, verfolgt von drei Live-Kameras, die auch mal als Gegenüber dienen, denen die Akteure ihren Frust entgegenrotzen können.

Es dauert ein bisschen, bis man über den Umweg von Film und rasantem Schnitt hineinkommt in die ohnhein einander durchkreuzenden Erzählebenen. Aber Jordan und Koppelmann zetteln zwischen Tag und Trauma ein zunehmend mitreißendes, frech vergnügtes Spiel an, mit Lust an der punkig grundierten Groteske, aber auch mit Gefühl für die Widersprüche der kindlichen Seele. Die von Granitza arrangierte und dank der Band lebhaft treibende Musik ischeppert zwar auch mal zirkusmäßig, aber lang nicht so wild wie im Original der Tiger Lillies. Stattdessen hat die Band den Jazz, der heiter swingt, melancholisch fließt – und sich zwischendurch nicht zu schade ist, mit dem stimmstarken Ensemble einfach loszurocken.

Am 24. März, 20 Uhr, ist Shockheaded Peter erneut online abrufbar. Karten über www.thalia-theater.de