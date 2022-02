Hamburg

Sie scheinen auf aus kunterbunten Pixeln, nur um sich in der Unübersichtlichkeit der Wahrnehmung wieder aufzulösen. Es sind Erinnerungsbilder, die sich im Thalia Theater schichten bis zur Unkenntlichkeit. Gesichter in Großaufnahme, dokumentarische Zeugnisse: Gorbatschews Ansprache zum Jahreswechsel 1989/90, Straßendemo in Tbilisi, Fahnenschwenker und verzerrte Mienen, Schewardnadse und der Krieg gegen die Separatisten in Abchasien.

Ein georgisches Panorama der Nachwendezeit der Neunzigerjahre hat Nino Haratischwili in ihrem neuen Roman „Das mangelnde Licht“ entworfen. Ein Epos im Breitwandformat und ein Entwicklungsroman voller betörender Bilder wie schon 2014 „Das achte Leben“. Jette Steckel hat ihre Fassung des neuen Romans am Tag nach Erscheinen am Thalia Theater zur Premiere gebracht.

Auf der Thalia-Bühne ein Labyrinth aus Bildern und Erinnerungen

Die Bilder schweben über die Bühne wie im Kaleidoskop, fließen über mobile Stellwände, die Räume schaffen, öffnen und verschließen. Ein kluges Bühnenbild von Florian Lösche, über das der georgische Videokünstler Zaza Rusadze digitale Pixelkunst laufen lässt. Und mittendrin im Labyrinth aus Bildern und Erinnerungen, Weltsichten und Vorstellungen treffen sich drei Frauen. Versprengte Freundinnen, die in Brüssel 2021 auf einer Fotoausstellung die eigene Jugend in Tbilisi Revue passieren lassen – und die verstorbene Fotografin, damals die Vierte im Bunde.

Sie huschen zwischen den Wänden hindurch, suchen Verstecke und finden einander, rebellieren gegen betonierte Familienclans oder alleinerziehende Väter, die ihre Verantwortung im Selbstmitleid ertränken, und Brüdern, die von Ehre und Macht schwafeln. Keto, die Beobachterin und Erzählerin, Dina, die Draufgängerin, Ira, die Intellektuelle, und Nene, die einfach nur absolut glückliche Ehefrau werden will.

Jette Steckel, die am Thalia schon die Vorgänger „Das achte Leben“ und „Die Katze und der General“ mit Gespür für die politischen Untertöne in Szene setzte, bringt das auf die Bühne wie eine belebte Graphic Novel. Da schiebt sich das Bild von Ketos einander hassliebenden Großmüttern, die eine strenge georgische Nationalistin (Barbara Nüsse), die andere (Karin Neuhäuser) durchaus für die russische Nähe zu haben, in das Familienszenario von Nene, in dem Neuhäuser — nun als Nenes Mafia-Mamma gerüstet im steifen Kleid und Sonnenbrille — zur Sekundantin männlicher Gewalt wird.

Jette Steckel zeigt Girl’s Talk und markige Jungssprüche

Und hinter der nächsten Ecke tauchen die Männer auf, die sich zwischen den eigenen Gefühlen und übernommenen patriarchalen Denkmustern verlaufen und zerreiben. Nicht umsonst spielen Ole Lagerpusch, Jirka Zett, Sebastian Zimmler und Julian Greis jeweils gleich mehrere dieser Typen: Abziehbilder in ihrer Überhitzung, Treibmittel einer von Krieg und Gewalt bestimmten Gesellschaft.

Es gibt viel flapsigen Girl’s Talk über Jungs, Freundschaft und Zukunftsvisionen. Und markige Sprüche, in denen die Jungs Engstirnigkeit und Gewalt weitertragen. Alltagsszenen, in denen sich die Charaktere der Figuren ebenso festmachen wie die gesellschaftliche Situation. Darin sind die Frauen, siehe oben, die, die im Irrsinn von Clan-Kriminalität, Drogen und Dogmatismus den Kopf behalten. Die Schauspielerinnen lassen sie in vielen Facetten schillern. Lisa Hagmeister verhilft Keto zwischen einer Nachdenklichkeit, die manche mit Zögern verwechseln, und trotzigem Eigenwillen zu frappierender Klarheit. Eine starke Figur, und Hagmeister macht in ihrem Spiel das Handicap ihrer Knieverletzung locker vergessen.

Daneben hält Dina mit ihrer Kamera manisch den Zustand der Welt fest, als könnte sie sie sich damit erklärlich machen. Maja Schöne spielt das Impulsive ihrer Figur aus, auch das Selbstzerstörerische der vordergründig Emanzipierten, die sich für ihre große Liebe selbst verkauft. Und während Rosa Thormeyers herausfordernde Nene über Zwangsheirat, die Ermordung des Geliebten und Erniedrigung eine eigene Form von Widerstand entwickelt, pendelt Fritzi Haberlandt ihre Ira zwischen prinzipientreuer Streberin und großer Liebender ein.

Vier Freundinnen und „Das mangelnde Licht“

Regisseurin Jette Steckel hat Sinn für die überbordende Poesie von Haratischwilis Sprache und die Widersprüche der Figuren, setzt auch das Dunkle auf diesem Weg ins Licht mit leichter Hand in Szene. So sieht man sie tuscheln, wachsen und sich zwischen Pragmatismus und der Frage der Moral selbst entfalten. Das hat seinen erzählerischen Charme, durch den die Mädchenbücher früherer Tage wie etwa Louisa Alcotts „Little Women“ scheinen.

Und es rauscht so lebhaft vorüber wie die Folgen der Lieblingsserie beim Binge-Watching. Aber das ist auch die Crux des Abends, der zwischen all den starken Bildern auch mal im Drehbuch-Schema steckenbleibt. Die große Irrationalität der Liebe etwa wird da im zweiten Teil des gut viereinhalbstündigen Abends in immer neuen Boy-meets-Girl-Varianten durchgespielt, die Zwischentöne unter plakative Thesen gespült.

Sehenswert ist die bildmächtige Inszenierung dennoch. Und vor dem Hintergrund des eben von Putin angezettelten Krieges gegen die Ukraine wirkt das als verstörende Blaupause der Gegenwart. Grund genug für Thalia-Intendant Joachim Lux, vorab darauf hinzuweisen, dass Haratischwilis Buch viel früher entstanden ist. Und für das Ensemble, am Ende nach langem Applaus noch eine Banderole zu entrollen — für die Freiheit.

Thalia Theater, 1., 18., 20., 28. März. www.thalia-theater.de, Karten: Tel. 040/31 82 44 44. Nino Haratischwilis Roman „Das mangelnde Licht“ ist bei FVA erschienen (832 Seiten, 34 Euro)